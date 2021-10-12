A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Letonya'ya konuk oldu. Mücadele, ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Peki, Türkiye'nin gruptan çıkma şansı var mı?

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli takım gruptan çıkabilir mi?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. hafta maçında Türkiye, Letonya'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla ay-yıldızlılar puanını 15'e yükseltti. Grubun bir diğer maçında Hollanda, Cebelitarık'ı 6-0 ile geçti. Norveç ise Karadağ engelini 2-0 ile aştı.

Türkiye G Grubu'nda 15 puanla 3.sırada yer alıyor. A Milli Takım'ın gruptan çıkabilmesi için Cebelitarık ve Karadağ maçları mutlaka kazanması gerekiyor.

Ayrıca Hollanda'nın en az 4, Norveç'in ise 2 puan kaybetmesi gerekiyor. Play-off turu içinse grubun ikinci tamamlanması gerekli. Bunun içinse Türkiye'nin 6 puan alıp Norveç'in 3 puan kaybetmesi yeterli olacak. Şayet bu süreçte Norveç 2 puan kaybederse bu kez averajlara bakılacak.

Grubun ikinci sırasında yer alan Norveç kalan 2 maçta puan kaybetmezse Türkiye, 2022 Dünya Kupası’na katılamayacak.

G Grubu kalan maçlar şöyle:

13 Kasım 2021

20.00 Türkiye-Cebelitarık

20.00 Norveç-Letonya

22.45 Karadağ-Hollanda

16 Kasım 2021

22.45 Hollanda-Norveç

22.45 Karadağ-Türkiye

22.45 Cebelitarık-Letonya