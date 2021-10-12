Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli takım gruptan çıkabilir mi?
Milli takım gruptan nasıl kaç puanla çıkar? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçlarında heyecan devam ediyor. Türkiye, 8.maçında deplasmanda Letonya’yı mağlup etti. Futbolseverler ise Türkiye’nin gruptan çıkma şansının olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye kaç puan alırsa gruptan çıkar? Türkiye’nin gruptan çıkma şansı var mı?
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Letonya'ya konuk oldu. Mücadele, ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Peki, Türkiye'nin gruptan çıkma şansı var mı?
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli takım gruptan çıkabilir mi?
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. hafta maçında Türkiye, Letonya'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla ay-yıldızlılar puanını 15'e yükseltti. Grubun bir diğer maçında Hollanda, Cebelitarık'ı 6-0 ile geçti. Norveç ise Karadağ engelini 2-0 ile aştı.
Türkiye G Grubu'nda 15 puanla 3.sırada yer alıyor. A Milli Takım'ın gruptan çıkabilmesi için Cebelitarık ve Karadağ maçları mutlaka kazanması gerekiyor.
Ayrıca Hollanda'nın en az 4, Norveç'in ise 2 puan kaybetmesi gerekiyor. Play-off turu içinse grubun ikinci tamamlanması gerekli. Bunun içinse Türkiye'nin 6 puan alıp Norveç'in 3 puan kaybetmesi yeterli olacak. Şayet bu süreçte Norveç 2 puan kaybederse bu kez averajlara bakılacak.
Grubun ikinci sırasında yer alan Norveç kalan 2 maçta puan kaybetmezse Türkiye, 2022 Dünya Kupası’na katılamayacak.
G Grubu kalan maçlar şöyle:
13 Kasım 2021
20.00 Türkiye-Cebelitarık
20.00 Norveç-Letonya
22.45 Karadağ-Hollanda
16 Kasım 2021
22.45 Hollanda-Norveç
22.45 Karadağ-Türkiye
22.45 Cebelitarık-Letonya