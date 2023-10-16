Türkiye gruplardan nasıl çıktı? İşte üçlü averajın detayları..

A Milli Takımımız evinde Letonya'yı 4-0 mağlup ederken, Galler ise sahasında Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti ve puanını 10'a çıkararak Hırvatistan ile eşitledi. Milli takımımız geriye bir maçı kalırken Galler ve Hırvatistan'ın ise iki maçı kaldı.

Galler ve Hırvatistan kalan maçlarını kazanırsa puanlarımız eşitlenecek

Hırvatistan ve Galler geriye kalan maçları kazandığı takdirde puanlar eşitlenecek. Son maçımız Galler deplasmanında oynanacak ve yenildiğimiz takdirde üç takımda 16 puana yükselmiş olacak.



Devreye üçlü averaj giriyor. İşte en kötü ihtimalli hesaplaması

Galler'e yenildiğimiz takdirde ve rakiplerimizin kalan maçları kazandığı takdirde puanlar 16 olacak. Galler'e en az 2 farklı yenilirsek devreye üçlü averaj girecek.

Üçlü averaj ise aynı puanda olan üç takımın birbirleriyle aralarında oynadıkları maçları baz alır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte üçlü averajlar:

TÜRKİYE:

Türkiye 0-2 Hırvatistan

Türkiye 2-0 Galler

Hırvatistan 0-1 Türkiye

Galler 2-0 Türkiye (ÖRNEK SONUÇ)

TOPLAM PUAN: 6



Hırvatistan:

Hırvatistan 1-1 Galler

Türkiye 0-2 Hırvatistan

Hırvatistan 0-1 Türkiye

Galler 2-1 Hırvatistan

TOPLAM PUAN: 4

Galler:

Hırvatistan 1-1 Galler

Türkiye 2-0 Galler

Galler 2-1 Hırvatistan

Galler 2-0 Türkiye (ÖRNEK SONUÇ)

TOPLAM PUAN: 7

Eğer ki sonuçlar bu şekilde olursa Galler grup lideri olarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı sağlarken, Hırvatistan ise 3. sıraya geriliyor.