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Spor Türkiye grubundaki puan durumu
Spor

Türkiye grubundaki puan durumu

Milli takım kaç puanı var? Türkiye, EURO 2020’de A Grubu’nda yer alıyor. Futbolseverler milli takımın kaç puanı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Türkiye’nin kaç puanı var?

Yeniakit Publisher
2021-06-11 19:29:00 -
Türkiye grubundaki puan durumu

Avrupa Futbol Şampiyonası pandemi sebebiyle 2020 yılında yapılmadı. Turnuva aynı isimle bu sene düzenleniyor. EURO 2020, 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Peki, Türkiye’nin kaç puanı var?

Türkiye grubundaki puan durumu

Milli Takım ilk maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. A Grubu’nun bir diğer maçında Galler ile İsviçre 12 Haziran Cumartesi günü 16.00'da karşı karşıya gelecek. Maçların ardından puan durumları güncellenecek.

 

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Spor

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