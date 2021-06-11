Türkiye grubundaki puan durumu
Milli takım kaç puanı var? Türkiye, EURO 2020’de A Grubu’nda yer alıyor. Futbolseverler milli takımın kaç puanı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Türkiye’nin kaç puanı var?
Avrupa Futbol Şampiyonası pandemi sebebiyle 2020 yılında yapılmadı. Turnuva aynı isimle bu sene düzenleniyor. EURO 2020, 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Peki, Türkiye’nin kaç puanı var?
Türkiye grubundaki puan durumu
Milli Takım ilk maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. A Grubu’nun bir diğer maçında Galler ile İsviçre 12 Haziran Cumartesi günü 16.00'da karşı karşıya gelecek. Maçların ardından puan durumları güncellenecek.