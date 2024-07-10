  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye gözaltına alınan Türk gazeteci hakkında Suudi Arabistan'dan bilgi istendi
Gündem

Türkiye gözaltına alınan Türk gazeteci hakkında Suudi Arabistan'dan bilgi istendi

Yeniakit Publisher
2024-07-10 01:31:00 -
Türkiye gözaltına alınan Türk gazeteci hakkında Suudi Arabistan'dan bilgi istendi

Dışişleri Bakanlığı'nın, Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı bildirilen Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş'ın durumu hakkında Suudi Arabistan makamlarından bilgi talep ettiği duyuruldu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, U19 futbol maçlarını takip etmek için Suudi Arabistan'a görevli giden gazeteci Demirbaş'ın durumu, 8 Temmuz akşamı Dışişleri Bakanlığının dikkatine getirildi.

Kaynaklar, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Vakit kaybedilmeksizin Suudi Arabistan makamlarından resmi olarak bilgi talep edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup vatandaşımızın ailesi düzenli olarak bilgilendirilmektedir."

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığından UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki
Dışişleri Bakanlığından UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dışişleri Bakanlığından UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki

Dışişleri Bakanlığından İsrail’in yerleşim kararına tepki
Dışişleri Bakanlığından İsrail’in yerleşim kararına tepki

Dünya

Dışişleri Bakanlığından İsrail’in yerleşim kararına tepki

Dışişleri Bakanlığından İsrail’in yerleşim kararına tepki
Dışişleri Bakanlığından İsrail’in yerleşim kararına tepki

Dünya

Dışişleri Bakanlığından İsrail’in yerleşim kararına tepki

{relation id:1866915 slug:'disisleri-bakanligindan-uefanin-merih-demiral-kararina-tepki'}

{relation id:1866915 slug:'disisleri-bakanligindan-uefanin-merih-demiral-kararina-tepki'}

{relation id:1866914 slug:'uefaya-bir-tepki-de-disisleri-bakanligindan-geldi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23