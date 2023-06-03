Türkiye geneline sarı kodlu uyarı!

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya hariç Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güneyi ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çorum, Isparta, Burdur, Antalya'nın kuzey ve batı çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın güneyi ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çorum, Isparta, Burdur, Antalya'nın kuzey ve batı çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MGM tarfafından 30 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Uşak, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.

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