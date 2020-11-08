  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye genelindeki denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 585 kişi/işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Aktüel

Türkiye genelindeki denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 585 kişi/işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 10:22:45 -
Türkiye genelindeki denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 585 kişi/işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İrfan'dan atma ziya dedirten haber
Gündem

İrfan'dan atma ziya dedirten haber

CHP'nin kanalı Halk TV'de ana haber sunan İrfan Değirmenci, ekonomiyi kötülemek için yüzde 25 zam da kendi yaptı.
Türk medyasında ilk kez! FETÖ’nün ABD ve Kanada ordusuna sızması canlı yayında deşifre edildi
Gündem

Türk medyasında ilk kez! FETÖ’nün ABD ve Kanada ordusuna sızması canlı yayında deşifre edildi

15 Temmuz darbe girişiminin öncesinde ve sonrasında Kanada, FETÖ'cülerin en çok kaçtığı ve teröristbaşı Gülen’in ikinci adresi olarak bilini..
Avrupa'dan 'Türkiye söz dinlemiyor' tehdidi!
Gündem

Avrupa'dan 'Türkiye söz dinlemiyor' tehdidi! "30 yıl daha giremeyecekler"

Avrupa, Türkiye'nin bağımsız hareket etmesinden rahatsız olduğunu her fırsatta dile getirmeye devam ederken tehditler de birbiri arkasında g..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay