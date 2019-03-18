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Türkiye genelinde şubatta 78 bin 450 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:45
Türkiye genelinde şubatta 78 bin 450 konut satıldı

Türkiye genelinde şubat ayında 78 bin 450 konut satışı gerçekleştirildi. Şubatta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,6 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde şubatta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,6 artış gösterirken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 18,2 azalarak 78 bin 450 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 14 bin 462 konutla ilk sırada (yüzde 18,4) yer aldı. İstanbul'u 7 bin 690 konut satışıyla (yüzde 9,8) Ankara, 4 bin 403 konut satışıyla (yüzde 5,6) İzmir izledi. En az satış olan iller 5 konutla Hakkari, 12 konutla Ardahan ve 22 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

- İpotekli konut satışları

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,2 azalarak 8 bin 890'a geriledi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 11,3 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul bin 724 konut ve yüzde 19,4 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 25 ile Ardahan oldu.

Diğer konut satışları şubatta, yıllık bazda yüzde 2,2 artarak 69 bin 560 olarak tespit edildi. Bu kategoride de İstanbul 12 bin 738 konut satışı ve yüzde 18,3 ile ilk sırada yer aldı.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 88,1 olarak kaydedildi. Ankara 6 bin 648 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 3 bin 851 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konutla Hakkari oldu.

- 32 bin 648 konut ilk defa satıldı

İlk defa satılan konut sayısı şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 azalarak 32 bin 648'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 41,6 oldu.

İlk satışlarda İstanbul 6 bin 365 konutla en yüksek payı (yüzde 19,5) aldı. İstanbul'u 2 bin 527 konut satışıyla Ankara, bin 800 konut satışıyla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,3 azalış göstererek 45 bin 802 olarak gerçekleşti.

İstanbul 8 bin 97 konut satışı ve yüzde 17,7 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 56 oldu. İstanbul'u 5 bin 163 konut satışıyla Ankara, 2 bin 603 satışla da İzmir takip etti.

- Yabancılara 3 bin 321 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 92,1 artarak 3 bin 321 oldu.

Bu alanda ilk sırada bin 440 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 672 satışla Antalya, 196 satışla Ankara, 192 satışla Bursa ve 138 satışla Yalova izledi.

Şubatta Irak vatandaşları Türkiye'den 628, İran vatandaşları 307, Rusya vatandaşları 236, Afganistan vatandaşları 166, Kuveyt vatandaşları 150 konut edindi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:45
  1. Yalova
  2. Ardahan
  3. Bayburt
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Hakkari
  7. Bursa
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Konut Satışı
  11. şubat
  12. TÜİK
  13. Türkiye İstatistik Kurumu

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