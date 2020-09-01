Türkiye genelinde FETÖ operasyonu
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelindeki yeni operasyon için düğmeye basıldı.
Düzenlenen operasyon kapsamında, çok sayıda polis önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.
Operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi şüphesiyle çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerden biri de İstanbul Çekmeköy Merkez Mahallesi Vefa Sokakta bulunan bir binaydı.
Polislerin inceleme faaliyetleri devam ediyor.