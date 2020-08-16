Türkiye geçtiğimiz günlerde ziyarette bulunmuştu! Lübnan İsrail'e yeşil ışık yaktı

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile normallleşme adımını attı. İlerleyen günlerde anlaşma resmiyete dökülecek.

Arap dünyasının yüzkarası ülkesi olan BAE’nin yaptığı anlaşma bazı ülkelerin de ekmeğine yağ sürdü. Geçtiğimiz günlerde büyük bir patlama ile sarsılan Lübnan’da Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile ilişkileridüzeltebileceklerini söyledi.

Lübnan, Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamanın yaralarını sarmaya çalışıyor. Ülkede büyük bir zayiat olduğu kaydedilirken hükümet istifa etti. Cumhurbaşkanı Mişel Avn ise istifa etmeyeceğini ve krizi yönetmeye çalışacağını söyledi.

İsrail ile anlaşabilirler

Mişel Avn, İsrail ile BAE arasındaki anlaşmayı yorumlayarak Arap ülkesinin aldığı her kararın kendilerine ait olduğunu ve bunun egemen bir karar olarak yorumlanması gerektiğini söyledi.

Ülkede Hizbullah’a yakın bir isim olan Avn, İsrail ile ileride normalleşme adımları atılabileceğinin sinyalini vererek, “İsrail ile barışmak için sorunlarımızı çözmemiz gerekiyor” dedi.

İsrail-Lübnan arasında diplomatik ilişkiler tamamen kesilmiş durumda. Sınır bölgesi BM tarafından kontrol ediliyor.