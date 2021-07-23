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Medya Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tek kelime etmedi! ABD'den fonlanan Ruşen Çakır ve diğerlerine yaptırım uygulanmayacak mı?
Medya

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tek kelime etmedi! ABD'den fonlanan Ruşen Çakır ve diğerlerine yaptırım uygulanmayacak mı?

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, ABD merkezli Chrest Foundation’ın Medyascope'a 476 bin 720 dolar fon akıttığının ortaya çıkmasından sonra sessizliğe gömüldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 18:00:00 - 2021-07-23 18:23:14
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tek kelime etmedi! ABD'den fonlanan Ruşen Çakır ve diğerlerine yaptırım uygulanmayacak mı?

 Yeniakit.com.tr 

ABD merkezli Chrest Foundation, kendi internet sitesinden maddi destek sağladığı kurumların listesini yayımladı. Listede Türkiye'de aktif görev yapan birçok dernekle birlikte, basın yayın organlarının olduğu da ortaya çıktı.

Fonlanan basın kuruluşları

ABD'li derneğin para akıttığı basın kuruluşları arasında, Genel Yayın Yönetmenliğini Alper Görmüş'ün yürüttüğü, yayın kurulunda Halil Berktay, Oral Çalışlar, Gülçin Avşar ve Tuncer Köseoğlu'nun olduğu Serbestiyet gazetesi ile Youtube yayını ağırlıklı çalışan Ruşen Çakır'ın Medyascope'u ve 140Journos dikkat çekti. Chrest Foundation'un öte yandan 'Bağımsız Gazetecilik Platformu' adındaki kuruluşu da fonladığı öğrenildi.

Gözler TGC'ye çevrildi!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, gazetecilik etiğine hiçbir şekilde yakıştırılamayacak, karşılıksız bağış alan basın kuruluşlarına ve sözde gazetecilere karşı tek kelime etmedi. Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ı eşcinsellliği eleştirdiği için ihraç eden, Sedat Peker ile konuştuğunun ortaya çıkmasından sonra Hadi Özşık hakkında soruşturma başlatan TGC'nin, karşılıksız bağış alanlar hakkında bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merakla bekleniyor.

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