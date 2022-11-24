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Gündem Türkiye gaz hattına skandal girişim! Rusya az önce dünyaya duyurdu
Gündem

Türkiye gaz hattına skandal girişim! Rusya az önce dünyaya duyurdu

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Türkiye gaz hattına sabotaj girişiminin engellendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 14:16:00 -
Türkiye gaz hattına skandal girişim! Rusya az önce dünyaya duyurdu

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus gazını Türkiye ve Avrupa’ya ileten doğalgaz boru hattına yönelik bir sabotaj girişimini engellediklerini belirtti.

FSB'den yapılan açıklamada "Ukrayna gizli servislerinin Türkiye ve Avrupa’ya enerji kaynakları transferinde kullanılan Güney Akım boru hattına düzenlemeyi planladıkları sabotaj ve terör eylemini engelledik” denildi.

Güney Akım, Rus gazını Bulgaristan üstünden Avrupa’ya ulaştırması için tasarlanmış ancak gerçekleşmemiş bir proje. Söz konusu projenin yerini daha sonra TürkAkım projesi yer aldı ve Güney Akım için Rusya’da inşa edilmiş olan altyapı da daha sonra TürkAkım boru hattı için kullanılmaya başladı. Açıklamada, boru hattına yönelik saldırının gerçekleştirilmesi ve finanse edilmesinde dahli olan Rusya vatandaşlarının düzenlenen operasyon sırasında gözaltına alındıkları kayedildi. Operasyon sırasında 4 mıknatıslı mayın, 4 kilogram plastik patlayıcı madde, bir dizi fünye, 593 ruble (10 bin dolar) nakit para ile Ukrayna gizli servisi üyeleriyle yapılmış olan yazışmaları içeren iletişim araçların ele geçirildiği belirtildi.

Ayrıca FSB’nin soruşturma biriminin sabotaj hazırlığında yer aldığı belirlenen şahıslar hakkında soruşturma başlattığı ifade edildi. (Sputnik)

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