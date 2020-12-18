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Gündem Türkiye gaz bulunca bir ülke daha Karadeniz'e geldi! Onlar da arayacak
Gündem

Türkiye gaz bulunca bir ülke daha Karadeniz'e geldi! Onlar da arayacak

Hollanda'dan yola çıkan sondaj gemisi "Fugro Synergy" Türkiye'nin 320 milyar metre küp doğal gaz keşfettiği Karadeniz'e geldi. Geminin bölgede bir ay boyunca sismik ve zemin etüt çalışması yapacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:11:00 -
Türkiye gaz bulunca bir ülke daha Karadeniz'e geldi! Onlar da arayacak

Sinop Limanı İşletme Müdürü Özgür Okan, Karadeniz'de sismik ve zemin etüt çalışması yapmak üzere Sinop'a gelen "Fugro Synergy"in burada bir ay kalacağını söyledi. 

95 metre boyunda, 6 bin 593 grostonluk Bahama bayraklı Fugro Synergy, Hollanda'nın Ijmuiden'den kentinden bu ayın başında yola çıkmıştı.

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