Türkiye Galler maçı ne zaman? Türkiye'nin ikinci maçı ne zaman?
EURO 2020 Türkiye maçı ne zaman? EURO 2020, Türkiye İtalya maçıyla başladı. Milli Takım çıktığı ilk mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı. Futbolseverler bir sonraki maçın ne zaman saat kaçta hangi takımla oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Galler maçı ne zaman?
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020’deki ilk maçında İtalya’ya 3-0 mağlup oldu. Futbolseverler bir sonraki maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Türkiye Galler maçı ne zaman?
Türkiye Galler maçı ne zaman? Türkiye'nin ikinci maçı ne zaman?
Türkiye, A Grubu ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Mücadele TSİ 19.00’da başlayacak.
12 Haziran Cumartesi
16.00: Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba
19.00: Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)
22.00: İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar
19.00: İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
19.00: İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)
Türkiye'nin EURO 2020 kadrosu şöyle:
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Müldür (Sassuolo), Ozan Kabak (Schalke 04), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Umut Meraş (Le Havre)
Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cengiz Ünder (Roma), Enes Ünal (Getafe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).
Not: Takımlar, şampiyonanın açılış maçına kadar sakatlık veya hastalık durumunda kadrolarında değişiklik yapabilecek. Sakatlanan kaleciler ise turnuva sırasında dahi değiştirilebilecek.