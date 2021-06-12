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Spor Türkiye Galler maçı ne zaman? Türkiye'nin ikinci maçı ne zaman?
Spor

Türkiye Galler maçı ne zaman? Türkiye'nin ikinci maçı ne zaman?

EURO 2020 Türkiye maçı ne zaman? EURO 2020, Türkiye İtalya maçıyla başladı. Milli Takım çıktığı ilk mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı. Futbolseverler bir sonraki maçın ne zaman saat kaçta hangi takımla oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Galler maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-06-12 00:12:00 -
Türkiye Galler maçı ne zaman? Türkiye'nin ikinci maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020’deki ilk maçında İtalya’ya 3-0 mağlup oldu. Futbolseverler bir sonraki maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Türkiye Galler maçı ne zaman?

Türkiye Galler maçı ne zaman? Türkiye'nin ikinci maçı ne zaman?

Türkiye, A Grubu ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Mücadele TSİ 19.00’da başlayacak.

12 Haziran Cumartesi

16.00: Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba

19.00: Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

22.00: İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar

19.00: İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

19.00: İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

Türkiye'nin EURO 2020 kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Müldür (Sassuolo), Ozan Kabak (Schalke 04), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cengiz Ünder (Roma), Enes Ünal (Getafe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

Not: Takımlar, şampiyonanın açılış maçına kadar sakatlık veya hastalık durumunda kadrolarında değişiklik yapabilecek. Sakatlanan kaleciler ise turnuva sırasında dahi değiştirilebilecek.

Türkiye grubundaki puan durumu
Türkiye grubundaki puan durumu

Spor

Türkiye grubundaki puan durumu

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