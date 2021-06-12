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Spor Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya'ya 3-0 yenildi. Spor severler, merakla A Milli Futbol Takımı maçlarına dair heyecanla aramaları sürdürüyor. Milli takımımız ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-06-12 20:32:00 -
Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020'ye İtalya maçıyla başlayan ve sahadan 3-0 mağlup ayrılan Milli Takımımız, 2. sınavına Galler karşısında çıkacak. Şenol Güneş yönetimindeki Ay Yıldızlılar, Gareth Bale önderliğindeki Galler'i devirerek ilk galibiyetini almaya çalışacak. İşte Türkiye Galler maçına ilişkin ayrıntılar...

Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü başlayacak. TSİ 19.00'daki müsabaka, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

A GRUBU'NUN MAÇ TAKVİMİ

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

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