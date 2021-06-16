A Milliler, Galler karşısında 3 puan alarak yeni bir sayfa açmak istiyor. Haberimizden Türkiye Galler maçının canlı skor sonucu ilgi ile araştırılıyor. Peki, Türkiye Galler maçı kaç kaç?

Türkiye Galler maç sonucu kaç kaç?

EURO 2020 A Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, İtalya mağlubiyetinin ardından ikinci maçında Galler ile karşılaşıyor. Bizim Çocuklar, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi kazanarak avantajı yakalamak istiyor.

Türkiye Galler: 0-1

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında A Milli Furbol Takımı'mız Galler ile karşı karşıya geldi.

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya Galliler etkili başladı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında defansın arkasına atılan topa hareketlenen Ramsey, Çağlar'dan sıyrıldıktan sonra topu kaleye gönderdi.

Uğurcan Çakır ayağıyla topu kornere göndererek mutlak bir golü önledi.

Maçtan dakikalar

45'

+1

4.Hakem 1 dakikalık uzatma oynanacağını gösterdi.

45'

+1

Galler kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

45'

Artur Soares Dias taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Türkiye.

44'

Bakü Olimpik Stadyumu stadında, Hakan Çalhanoglu sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

43'

Goldeki asistin sahibi Gareth Bale.

43'

0:1

Gol! Galler Aaron Ramsey ile 0-1 öne geçti.

42'

Türkiye kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Galler.

41'

Bakü Olimpik Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Türkiye.

39'

Türkiye kendi yarı sahasında taç kullanacak.

39'

Galler kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Türkiye.

38'

Rakip yarı sahada gol arayan Türkiye şimdi taç atışı kullanacak.

37'

Aut atışını kullanacak takımGaller.

37'

Burak Yılmaz yaptığı kafa vuruşunda isabet bulamıyor.

34'

Türkiye kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Galler.

33'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Galler atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

32'

Rakip yarı sahada gol arayan Galler şimdi taç atışı kullanacak.

31'

Galler kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

30'

Artur Soares Dias taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Türkiye.

30'

Korner kazanan takım Türkiye. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Hakan Çalhanoglu.

29'

Kaan Ayhan kaleyi görüp şutunu çekiyor ancak bu şut, Galler savunmasınca engelleniyor.

29'

Türkiye takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Hakan Çalhanoglu.

28'

Top auta çıkıyor. Türkiye oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

27'

Aut atışını kullanacak takımTürkiye.

26'

Artur Soares Dias Türkiye yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Galler atışı kullanacak taraf.

25'

Bakü Olimpik Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Galler.

25'

Türkiye Galler yarı sahasında faul kazanıyor.

24'

Galler kendi yarı sahasında taç kullanacak.

24'

Top auta çıkıyor. Türkiye oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

24'

Aaron Ramsey isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Bakü şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

23'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Galler atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

21'

Artur Soares Dias taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Türkiye.

20'

Türkiye kendi yarı sahasında taç kullanacak.

19'

Rakip yarı sahada gol arayan Galler şimdi taç atışı kullanacak.

19'

Galler kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

18'

Galler kendi yarı sahasında taç kullanacak.

18'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Türkiye atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

16'

Türkiye kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Galler.

15'

Aut atışını kullanacak takımGaller.

15'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Galler atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

14'

Top auta çıkıyor. Türkiye oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

14'

Türkiye kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Galler.

13'

Türkiye takımında Cengiz Ünder kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.

13'

Bakü Olimpik Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Türkiye.

13'

Kieffer Moore kafa vuruşunda isabet bulamıyor. Bakü Olimpik Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

12'

Artur Soares Dias, yardımcı hakemin de uyarısı ile ofsaytı belirliyor. Türkiye takımında Burak Yılmaz ofsaytta kalan isim.

12'

Artur Soares Dias taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Türkiye.

11'

Top auta çıkıyor. Türkiye oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

10'

Maçın hakemi Artur Soares Dias, Galler takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

10'

Bakü Olimpik Stadyumu stadında, Hakan Çalhanoglu sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

9'

Galler savunması Türkiye takımının şutunu blokluyor. Şutu çeken isim Burak Yılmaz.

9'

Frikik! Bakü Olimpik Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Türkiye.

9'

Galler kendi yarı sahasında taç kullanacak.

9'

Rakip yarı sahada gol arayan Türkiye şimdi taç atışı kullanacak.

7'

Serbest vuruş! Artur Soares Dias Galler yarı alanında hücumda olan Türkiye lehine faul çalıyor.

7'

Bakü Olimpik Stadyumu stadında, Galler takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

6'

Gole yaklaşan takım Galler oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Aaron Ramsey. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

6'

Artur Soares Dias Türkiye yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Galler atışı kullanacak taraf.

5'

Galler Türkiye yarı sahasında faul kazanıyor.

4'

Bakü Olimpik Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Galler.

4'

Aut atışını kullanacak takımTürkiye.

4'

İsabetsiz bir kafa vuruşu! Rakip kalede şansını deneyen oyuncu Ben Davies ancak yaptığı kafa vuruşu kaleyi bulmuyor. Bakü Olimpik Stadyumu Stadı'nda Galler takımının skoru değiştirme girişimi sonuç vermedi.

3'

Frikik! Bakü Olimpik Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Galler.

3'

Artur Soares Dias Türkiye yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Galler atışı kullanacak taraf.

2'

Galler kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

1'

Artur Soares Dias taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Türkiye.

1'

Hakem son kontrollerini yaptı ve maçı başlattı.