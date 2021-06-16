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Spor Türkiye - Galler maç sonucu
Spor

Türkiye - Galler maç sonucu

Bakü'de oynanan Euro 2020 A Grubu ikinci maçında Türkiye Galler karşısında 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla millilerimiz grubu ilk 2'de bitirme fırsatını elden kaçırdı. Oyuncularımız grubun son maçında en iyi üçüncüler arasına girmek için mücadele verecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 21:15:00 - 2021-06-16 21:23:12
Türkiye - Galler maç sonucu

Avrupa Futbol Şampiyonası'na İtalya mağlubiyetiyle başlayan A Milli Takım, tamam ya da devam maçında Galler ile karşılaştı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadele Galler'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Galler'e galibiyeti getiren golü 42. dakikada Aaron Ramsey ve 90+5. dakikada Roberts kaydetti.

Maçın 61. dakikasında Gareth Bale penaltı kaçırdı.

Grubunda henüz puanla tanışamayan ay-yıldızlı ekibimiz üst tura yükselme umutlarını tüketti.

Bu sonuçla birlikte Türkiye'nin grubu ilk 2 sırada bitirme şansı kalmadı. Güneş'in öğrencileri, grubun son maçında en iyi üçüncüler arasına girmek için mücadele verecek.

Puan durumu;

1) Galler - 4 puan
2) İtalya - 3 puan
3) İsviçre - 1 puan
4) Türkiye - 0 puan

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Yorumlar

Sonunculuk

aldiginiz paralara yazik sizin
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Abdullah.

-5 gol averajı ile mi?
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