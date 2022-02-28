Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yayın ihalesi açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, yayın ihalesiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Yayın İhale Komisyonu, 28.02.2022 tarihinde saat 15:00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü Riva/Beykoz/İstanbul adresinde toplanarak bu güne kadar gelen tüm teklifleri değerlendirmiştir.

Yayın İhalesi Komisyonu oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Komisyonun ihale danışmanı olan IMG Media'nın önerisi, devam eden pandemi sürecinin makro ekonomik koşulların belirsizliğini artırtması sebebiyle ihaleye gelen 3 sezonluk teklifleri değerlendirerek 3 sezon için ihale edilmesine;

2. Tüm paketleri kapsayan Paket 4'e tek teklif Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (kısaca Digiturk) tarafından 2.105.000.000+KDV olarak verilmiştir. Bu tutarın 2021-2022 futbol sezonu yayın hakları bedeli ve geçmiş yıllara göre ödenen bedellerden düşük olması, önceki dönemlerde Digituk ile ilişkilerde yaşanan sorunlar, Kulüplerimizin ve Federasyonumuzun kamuoyunda ve toplantılarda bu bedeli kabul etmeyeceklerini beyan etmeleri sebebiyle söz konusu teklifin kabul edilememesine ve teklif verene yazılı olarak bildirilmesine;

3. Ancak yayın hakkı gelirlerinin özellikle Anadolu Kulüpleri başta olmak üzere tüm Kulüpler için en önemli gelir kaynağı olması ve yayın haklarının merkezi olarak pazarlanmasında Türk Futbolunun, kulüplerin ve TFF'nin menfaatlerine öncelik verilerek yayın ihalesi kapsamında ihaleye çıkılan paketlere gelen teklifler değerlendirilmiş olup; bu kapsamda;

A. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 1-A için belirlenen yayın bedelinin (810.000.000 TL + KDV) dışında başka İstekli'ler tarafından Paket 1-A'ya teklif verilmemiş olduğundan; Paket 1-A kapsamındaki müsabakaların içerisinde 8 adet derbi müsabakasının olması, Paket 1-A yayın hakkını alan kuruluşun haftanın birinci ve üçüncü müsabakalarını seçim hakkı olması ve buna bağlı olarak yayın hakkı sahibi olacak kuruluşun reklam ve abonelik sayılarının diğer paketlere oranla gelirlerinin daha yüksek olacağı ve müsabaka adet ve ağırlığının daha yüksek olacağı göz önünde bulundurulduğunda Paket 1-A içerisinde yer alan hakların ihale dışında bırakılmasına ve Paket 1-A ile ilgili daha sonra gerekli çalışmaların yapılmasına;

B. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 1-B için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (500.000.000 TL + KDV) tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. (kısaca Saran) (324.000.000 TL + KDV)'a Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,



C. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 1-C için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (140.000.000 TL + KDV) tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. (kısaca Saran) (30.375.000 TL + KDV)'a Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,

D. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 1-D için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (330.000.000 TL + KDV) tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren TRT (190.400.000 TL + KDV)'ye Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine, TRT'nin belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek üçüncü teklifi veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. (kısaca Saran) (168.7500.000 TL + KDV)'ye Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,

E. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 1-E için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (30.000.000 TL + KDV tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. (kısaca Saran) (16.200.000 TL + KDV)'a Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,

F. Paket 4 kapsamında yer alan Paket 1-B, 1-C, 1-D, 1-E'nin Sözleşmeleri'nin diğer İstekliler ile imzalanmaması ve bu paketlere ilişkin Sözleşmelerin hepsinin Saran ile imzalanması halinde Saran tarafından teklif edilen 553.500.000 TL + KDV üzerinden Sözleşme imzalanması için Saran'a bir hafta süre verilmesine;

G. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 1-F için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (15.000.000 TL + KDV) tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren TRT (4.080.000 TL + KDV)'ye Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,

H. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 2 için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (140.000.000 TL + KDV tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. (kısaca Saran) (5.000.000 USD + KDV)'a Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,

İ. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 3 için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (140.000.000 TL + KDV) tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. (kısaca Saran) (6.000.000 USD + KDV)'a Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine, Saran'ın belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek üçüncü teklifi veren Stats Perform (5.000.0000 USD + KDV)'ye Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,



J. Paket 4 kapsamında yer alan Paket 2 ve 3'ün Sözleşmelerinin Digiturk ile imzalanmaması ve bu paketlere ilişkin Sözleşmelerin hepsinin Saran ile imzalanması halinde Saran tarafından teklif edilen 12.000.000 USD + KDV üzerinden Sözleşme imzalanması için Saran'a bir hafta süre verilmesine;



karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.