Türkiye Futbol Federasyonundan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu, iki futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Yapılan kontroller sonucunda Kovid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü futbolcuları ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.