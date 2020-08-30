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Spor Türkiye Futbol Federasyonundan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Spor

Türkiye Futbol Federasyonundan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 09:57:51 -
Türkiye Futbol Federasyonundan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin kutlama mesajında, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milletimizden aldıkları güçle Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde kazandıkları, unutulmaz zaferin 98'inci yılının haklı onur ve gururunu yaşıyoruz. Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından 30 Ağustos Zaferi, vatanımızın düşman işgalinden kurtulduğu, ulusumuzun birlik ve beraberliğini tüm dünyaya gösterdiği büyük bir zaferdir. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, bizlere bu cennet vatanı armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." görüşlerine yer verildi.

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