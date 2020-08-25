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Spor Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi'nin kurulmasını kararlaştırdı.
Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi'nin kurulmasını kararlaştırdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 17:37:46 -
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi'nin kurulmasını kararlaştırdı.
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