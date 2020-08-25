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Spor Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını verdi.
Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 17:33:35 -
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını verdi.
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