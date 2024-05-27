Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sahibinden.com ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Yapılan anlaşma çerçevesinde sahibinden.com, erkek ve kadın A milli futbol takımlarının 3 yıl resmi sponsoru olacak.

Federasyonun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, milli futbolcular Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Büşra Kuru, Gülbin Hız, Sejde Aylin Abrahammson, TFF yönetim kurulu üyeleri ve sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş katıldı.

Törende konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Öncelikle 2023-2024 futbol sezonunda şampiyon olan Galatasaray'ı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı tebrik ederim. Liglerinde şampiyon olan tüm kulüplerimizi tebrik ederim. Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edecek Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir'e başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sıraya kadar yükseldiğini hatırlatan Mehmet Büyükekşi, bu yükselişin süreceğine inandığını belirterek, "2000 yılından bu yana Türkiye'nin ilan ve alışverişte ilk adresi olan sahibinden.com, ülkemizde e-ticaretin oluşumundan bugününe tüm sürecin tanığı olmuş lider bir marka. Türkiye'nin en önemli markalarından birisi olan sahibinden.com ile iş birliğimizden dolayı mutluluk duyuyoruz. Sponsorlarımızı iş ve çözüm ortağımız olarak görüyoruz. Onların FIFA ve UEFA sıralamalarında yükselişe geçen Türk futboluna, göz bebeklerimiz milli takımlarımıza sponsor olması çok değerli ve anlamlı." şeklinde konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vincenzo Montella ve Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milli takımların başarılarıyla gurur duyduklarını aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"EURO 2024'de ev sahibi gibi olacağız. Avrupa'nın her yerinden gurbetçi vatandaşlarımız hasretle milli futbol takımımızı bekliyor. Teknik direktörümüz Montella'yı göreve getirdikten sonra FIFA dünya klasmanında yükselişe geçen A Milli Futbol Takımı'mızın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da bu yükselişinin devam edeceğine inancımız tamdır. Teknik direktörümüz Montella geniş kadromuzu açıkladı ve takımımızı kampa aldı. 2032 yılında İtalya ile birlikte Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olacak milli takımımızın temellerini attık. Avrupa'nın en genç ve değerli milli takımlarından birisinin temellerini atarken, alt yaş gruplarındaki milli takımlarımızla da yakından ilgileniyoruz. Ayrıca kulüplerinde şampiyon olan milli oyuncularımız Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu'nu, Yunus Akgün'ü bir kez daha tebrik ederim."

- Montella: "Bu tür müsabakalarda 85 milyon teknik adam oluyor"



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da sponsorluk anlaşmalarının, ay-yıldızlı ekibe olan güveni gösterdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kendilerinin güveni bizim için bir gurur ve umut kaynağı. Demek ki gelecek için doğru şeyler yapıyoruz. Yakın zamanda bizi önemli bir dönem bekliyor. Türkler tüm kalpleriyle bize destek verecekler. Hepimiz çok büyük sorumluluk hissediyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve ülkemize gurur vereceğiz. Bir İtalyan olarak Avrupa Şampiyonası gibi büyük etkinliklerde tüm ülkenin tek bayrak altında birleştiğini biliyorum. Çok büyük bir aidiyet duygusu var, biz de bunu sahaya taşıyacağız. Bu tür müsabakalarda 85 milyon teknik adam oluyor. Bu bizi gülümsetse de elbette sahadaki seçimlerde özgür olacağım. Profesyonellik, sorumluluk ve kalbimi koyarak bu görevi yapacağım. Çok heyecanlı ve motiveyim."

- Kıragası: "Yürütülen projeler meyvesini vermeye başlayacaktır"



A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası da sponsorluk anlaşmalarının çok değerli olduğunu belirterek, "EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Takımı'mıza, başta Montella hocam olmak üzere başarılar diliyorum. Eminim çıktıkları yolda yine bizlere gurur dolu anlar yaşatacaklar." dedi.

Kadın futboluna yapılan yatırımların sonuçlarının alınmaya başladığını aktaran Kıragası, şunları dile getirdi:

"Futbol, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Toplumsal cinsiyet kalıplarını kırmayı ve kapsayıcılığı desteklemeyi amaçlayan eğitim girişimleri ile futbolda kadınlar ve kız çocuklarını teşvik edici ortamların sağlanması elzemdir. Çevresel ve sosyal sorunlara ek olarak sahaya çıktıklarında, tutkunu oldukları futbolu en iyi şekilde sergilemek isteyen futbolculara istihdam alanları açılmalıdır. Son senelere baktığımızda kadın futboluna olan yatırımın artması, kız çocuklarının futbol ile daha erken yaşta tanışması için yürütülen projeler, yapılan protokoller gelecekte meyvesini vermeye başlayacaktır. 24 senedir sektörde insanları hayalleri ile buluşturmayı amaçlamış bir kurum ile kadın futbolu özelinde 1 kız çocuğunun futbol hayalini gerçekleştirmek için çabalayan TFF'nin ortak paydada yapabileceklerini düşünmek geleceğe daha umutla bakmamızı sağlamaktadır."

Hedeflerinin EURO 2025 play-off 1. turuna kalmayı garantilemek olduğunu vurgulayan Necla Kıragası, "31 Mayıs'ta Erzincan'da, ardından da 4 Haziran'da Bakü'de Azerbaycan ile 2 önemli maça çıkacağız. Bu maçlardan alacağımız 6 puan ile grupta son 2 maça bakmaksızın EURO 2025 play-off 1. turuna kalmayı garantileyeceğiz. Bu maçlarla beraber en büyük hedefimiz, iyi oyun ile birlikte EURO 2025'in kapısını çalabilmek." değerlendirmesinde bulundu.



- Burak Ertaş: "Milli takımlarımızın yanında olmaktan onur duyuyoruz"



Sahibinden.com Üst Yöneticisi Burak Ertaş ise sporun ve futbolun birleştirici gücüne inandıklarını, kadın ve erkek milli takımları nezdinde Türk futbolunun geleceğine katkı sunmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Futbol, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de milyonları bir araya getiren, özellikle milli takımlarımız söz konusu olduğunda, hepimizi aynı tutku ve duygularla birleştiren çok güçlü bir spor dalı. Sahibinden.com da ülkemizin alanında öncü ve 60 milyonu aşan kullanıcısıyla neredeyse tüm Türkiye'nin buluştuğu adres. Ülkemizden aldığımız güç, bize aynı zamanda tüm değerlerimize sahip çıkma, topluma her daim değer yaratma sorumluluğu getiriyor. Bu anlayışla, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atacağına gönülden inandığımız A Milli Erkek Futbol Takımı'mız ile yine büyük hedeflerle yolunda ilerleyen A Milli Kadın Futbol Takımı'mızı destekleme kararı aldık. Takımlarımızın ilk etapta 3 yıllık süreyi içerecek şekilde resmi sponsorlarından biri olduk. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak, Türkiye'nin gururu milli takımlarımızın yanında olmaktan, başarılarına katkı sağlamaktan büyük bir onur duyuyoruz."