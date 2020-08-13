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Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Süleyman Seba'yı andı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 11:13:32 -
Türkiye Futbol Federasyonu, Süleyman Seba'yı andı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan anma mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Sportmen duruşu, rakiplere duyduğu saygı ve etik değerlere verdiği önemle Türk futbolunda unutulmaz izler bırakan, adını Süper Lig'in 2014-2015 sezonuna vermekten büyük onur duyduğumuz, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı aramızdan ayrılışının altıncı yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz."

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