Türkiye Futbol Federasyonu, Süleyman Seba'yı andı
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Federasyonun internet sitesinde yer alan anma mesajında, şu ifadelere yer verildi:
"Sportmen duruşu, rakiplere duyduğu saygı ve etik değerlere verdiği önemle Türk futbolunda unutulmaz izler bırakan, adını Süper Lig'in 2014-2015 sezonuna vermekten büyük onur duyduğumuz, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı aramızdan ayrılışının altıncı yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz."