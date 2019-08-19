0553 313 94 23

Türkiye Finans’tan "İhracatı Destek Finansmanı"

Türkiye Finans, “İhracat Destek Finansmanı” kampanyası kapsamında ihracatçı firmalara uygun finansman imkânı sağlayacak

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:07
Türkiye Finans’tan "İhracatı Destek Finansmanı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, müşterilerinin ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunan kampanyalarına bir yenisini daha ekleyerek, piyasaya sunduğu İhracat Destek Finansmanı ile ihracatın geliştirilmesine destek olurken ihracatçı firmalara uygun kâr payı ve esnek vade avantajlarıyla finansman sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye Finans’tan yapılan açıklamaya göre, ihracatçı firmalara Özel İndirimli Masraf Paketleri de sunan kampanya ihracatçının kullandığı tüm Euro ve USD finansman ihtiyaçlarını da kapsıyor. İhracat Destek Finansmanı kampanyası yıl sonuna kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Akşam, Türkiye Finans Katılım Bankası olarak müşterilerin ihtiyaçlarına avantajlı çözümler sunan kampanya ve uygulamaları hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade ederek, ihracatın ülkenin ve firmalarının büyüyerek rekabet gücünü artırması bakımından büyük önem arz ettiğini belirtti.

Akşam, hem dünya pazarlarından pay alımını sağlaması, hem de ülkenin dünya ülkeleri arasında ekonomik refaha ulaşması açısından ihracat yapan firmaların desteklenmesi gerektiğine işaret ederek, “Bundan yola çıkarak hayatın her alanına katılım stratejimize uygun olarak ihracatçı firmalara özel finansman erişimi sağlayacak İhracat Destek Finansmanı kampanyamızı piyasaya sunduk. Kampanyamız ile müşterilerimize uygun vade ve avantajlı oranlarla finansman desteği sağlıyoruz. Bu desteğimizle ekonomimizin küresel boyutlara taşınmasını sağlayan firmalarımızın yanında olmaktan dolayı mutluyuz. Türkiye’nin en iyi katılım bankası Türkiye Finans olarak önümüzdeki dönemde müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:07
  1. İhracatı Destek Finansmanı
  2. Türkiye Finans

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osman Seçilmiş’i rahmetle anıyoruz
    1. Osman Seçilmiş’i rahmetle anıyoruz
    2. Polis aracı çöp kamyonuna çarpıp takla..
    3. Huawei P30 Pro'ya Avrupa'dan ikinci..
    4. Göztepe kötü başladı
    5. Büyükşehir’in ev sahipliğinde tenis..
    6. Başkan Akın hayırseverlere teşekkür..
    7. Göztepe, Beşiktaş maçının..
    8. Üç büyükşehir belediyesine yapılan..
    9. Kovalamaca sonucu uyuşturucu ve..
    10. ANALİZ - Körfez’deki statükocu eksende..
    11. Sezon PAOK maçıyla başlıyor
    12. İHL’lerin birincisi Kartal Anadolu
    13. Kars’ta 5’inci kattan düşen bir kişi..
    14. Kars’ta, “Hayatta Emniyet Almayı..
    15. Kayyım atanan belediyelere bir şok daha!
    16. Erkan Atçı, Develispor’da
    17. Büyükşehir’den Kaş Sütleğen’e çok..
    18. DÖGEM’den 10 genç Avrupa yolcusu
    19. "Lige iyi başlamak istiyorduk, olmadı"
    20. Baroya kınama Akit’e büyük destek!
    21. Alanya Yaylakonak yolu asfaltlanıyor
    22. Konya'da oyuncak ayının içine..
    23. Yerköy spor fikstürden memnun
    24. Tenisçiler Gaziantep'te buluştu
    25. (Özel) Bu düğün konvoyu görenleri..
    26. "[email protected]" üçüncü kez..
    27. TCMB repo ihalesiyle piyasaya 4 milyar..
    28. Türkiye Finans’tan "İhracatı Destek..
    29. Göztepe istediği gibi başlayamadı
    30. Büyükkılıç: "Masa başında oturan..
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!