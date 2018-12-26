Türkiye Finans'tan "Çocuklara Gönül Ver" projesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, "Çocuklara Gönül Ver" diyerek ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmayı hedefleyen yeni bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, "Bir kitap da senden olsun, geleceğimiz umutla dolsun" diyerek çocuklara umut olmayı hedefledikleri bir kampanyayı hayata geçirdi.

Bankanın tüm şubelerine ve genel müdürlük binasına yerleştirilen kitap kumbaraları aracılığıyla kampanyanın başlangıcından bu yana 6 ildeki 6 okulda "Çocuklara Gönül Ver" kitaplıkları kuran Türkiye Finans, proje sayesinde ihtiyaç sahibi bine yakın çocuğu 8 binden fazla kitapla buluşturdu.

Türkiye Finans, projenin ilk adımı olarak, 2 ay önce genel müdürlük binasına ve tüm şubelere kitap kumbaralarını yerleştirdi. Müşteriler ve çalışanların katkısıyla kısa sürede 8 binden fazla kitap toplayan banka, bünyesindeki çalışanların oluşturduğu İyilik Kulübü'nün desteği ile Manisa, Uşak, Urfa, Sinop, Sivas ve Kütahya olmak üzere 6 ildeki 6 okula giderek bine yakın çocuğa ulaştı.

Verilen bilgiye göre, "Çocuklara Gönül Ver" projesi kapsamında çocukların hayatına katılarak onların hikayelerini değiştirmeyi hedefleyen Türkiye Finans, müşteri ve çalışanlarının desteğiyle "Çocuklara Gönül Ver" kitaplıkları kurdu.

Kitaplıklar, Manisa Çiçekli İlkokulu, Uşak Saraycık İlkokulu, Urfa Yeşiltepe İlkokulu, Sinop Biberli İlkokulu, Sivas Şehit Sezai Seven İlkokulu ve Kütahya 75. Yıl Ortaokulu'nda Türkiye Finans'ın İyilik Kulübü üyesi çalışanları tarafından kuruldu.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim almakta ve kitaplara ulaşmakta zorluk çeken çocuklara ulaşmayı amaçlayan proje sayesinde bine yakın çocuk yeni kitaplarına kavuştu.

Böylece Türkiye Finans çalışanları, ihtiyaç sahibi çocukların hayatlarını değiştiren yolda ilk adımı atmış oldu. Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi ile çocukların bugünlerini aydınlatarak yarınlarına ışık tutan Türkiye Finans, Türkiye genelindeki 304 şubesi ile hayatın her alanında herkesin bankası olmaya devam edecek.

Türkiye Finans, gelecek yıl "Çocuklara Gönül Ver" kitaplıklarını Türkiye'nin birçok ilindeki köy okullarında çocuklarla buluşturmaya devam edecek.