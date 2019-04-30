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Türkiye Finans'tan 800 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun:- "2019 başından itibaren kira sertifikası ihraçlarında toplamda yaklaşık 3,5 milyar lira değere ulaşan bankamız, sadece kendi portföyüne değil, katılım bankacılığı sektörünün ve Türkiye ekonomisinin gelişimine ivme kazandırdı"

30 Nisan 2019 Salı 13:23
Türkiye Finans'tan 800 milyon liralık kira sertifikası ihracı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, 800 milyon lira değerinde kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Türkiye Finans'ın açıklamasına göre, bankanın iştiraki TF Varlık Kiralama AŞ'nin 800 milyon lira tutarındaki kira sertifikası ihracı, 95 gün vadeli olarak yurt içi piyasaya sunuldu. Türkiye Finans'ın 800 milyon lira değerindeki kira sertifikası ihracı, nisan ayında piyasada ihraç edilen en yüksek kira sertifikası oldu.

Halka arz yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen kira sertifikasının satışının tamamlandığına ilişkin özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı.

Açıklamada, "Şirketimizin, talep toplamasını 18-19-22 Nisan'da gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, 800 milyon TL nominal değerdeki, 95 gün vadeli kira sertifikasına ilişkin satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verildi

- "Reel ekonominin büyümesine katkı sunuyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, yüksek tutarlı kira sertifikası ihraçlarıyla topladıkları fonları artırdıklarını, reel ekonominin büyümesine ve yatırım enstrümanlarının çeşitliliğine katkı sunduklarını bildirdi.

Bu sayede yatırımcıların faizsiz bankacılık ilkelerine uygun menkul kıymetleri kullanmalarına aracılık ettiklerini aktaran Uzun, şu ifadeleri kullandı

"Türkiye Finans, sadece nisanda değil, ocakta da 800 milyon liralık kira sertifikası işlemi gerçekleştirerek piyasadaki en yüksek ihraç tutarına ulaşmıştı. 2019 başından itibaren kira sertifikası ihraçlarında toplamda yaklaşık 3,5 milyar lira değere ulaşan bankamız, sadece kendi portföyüne değil, katılım bankacılığı sektörünün ve Türkiye ekonomisinin gelişimine ivme kazandırdı. Bu prensiple sukuk işlemlerine hız kesmeden devam edecek, müşterilerimizin yatırımlarına ve Türkiye ekonomisine değer kazandıracağız."

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 13:23
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