Türkiye Finans'tan 591 milyon lira net kar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, yılın 9 aylık döneminde 590,9 milyon lira konsolide net kar elde etti.

Türkiye Finans, üçüncü çeyrek finansal tablolarını yayımladı. Buna göre Türkiye Finans, yılın 9 ayında 590,9 milyon liralık konsolide net kar sağladı. Eylül sonu itibarıyla toplam aktif büyüklüğü yüzde 54 artışla 80,6 milyar liraya ulaştıran banka, yılın üçüncü çeyreğinde kullandırılan ve toplanan fonlarda sektör ortalamasının üzerinde büyüyerek pazar payını artırmaya devam etti.

Banka, ülke ekonomisine ayırdığı kaynağı artırarak 60,5 milyar lira katkı sağladı. Geçen yıl sonunda 40 milyar lira değerinde olan bankanın toplanan fonları ise eylül sonu itibarıyla yüzde 50 artışla 60 milyar lira seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde nakdi kullandırılan fonlar ise yüzde 54 artışla 51,3 milyar lira, gayri nakdi fon büyüklüğü ise yüzde 26 artışla 9,2 milyar lira oldu. Sürdürülebilir ve karlı büyüme vizyonu doğrultusunda öz kaynak karlılığını geçen yıl sonuna göre yüzde 8,27'den yüzde 15,5'e çıkaran Türkiye Finans'ın 2020 üçüncü çeyrek öz kaynak toplamı ise 5,3 milyar liraya ulaştı.





- "Sadece bankamızı değil, sektörümüzü de büyüttük"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir süre daha dünya gündeminin ilk sırasında olmaya sürdüreceğini belirtti.

Türkiye Finans'ın gerek sosyal gerekse ekonomik anlamda pandemiye karşı verilen mücadelede, ürettiği somut değer ve sağladığı toplumsal fayda ile yer almaya devam edeceğini vurgulayan Akşam, pandemi döneminde üretimin devamlılığının büyük önem kazandığının altını çizdi.

Akşam, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Finans olarak biz de bu dönemde müşterilerimiz ve ülkemiz için üretmeye ve üretime katkı sağlamaya devam ettik. Katılım finans modelinin özünde olan üretim ve ticaret, bu dönemde de devam edebilsin diye toplumun farklı kesimlerine hızlıca fayda sağlayarak pandemi sürecinden en çok etkilenen müşteri gruplarımıza özel destek paketleri açıkladık. İş ve finans dünyası, pandeminin toplumsal hayata ve ekonomik kalkınmaya nasıl yansıyacağına dair öngörüler paylaşmaya henüz başlamışken; Türkiye Finans olarak, doğru bir stratejik yaklaşım ve segment bazlı yeni hedeflemelerimiz sayesinde çok hızlı ve esnek kararlar alarak hem topluma fayda sağladık hem de ülkemize ve sektörümüze olan katkıyı sürdürdük. Bu konuda gösterdiğimiz adaptasyon kabiliyeti ve esneklik tüm olağan üstü şartlara rağmen yılın üçüncü çeyreğindeki performansımıza da olumlu yansıdı.

Hem kullandırılan hem de toplanan fonlarda sektör ortalamasının üzerinde büyüyerek pazar payımızı artırmaya devam ettik. Bu sayede ülke ekonomisine sağladığımız katkıya ivme kazandırmaya, yenilikçi ürün ve hizmetleri odağımıza almaya devam ettik. Dijitalleşmenin yoğun olarak hissedildiği yeni normalde dijital bankacılık alt yapısını kullanarak güçlendirdiğimiz E-Katılma hesabı, sukuk ve katılma hesaplarının birleşimi olan hibrit ürünümüz Bol Kepçe ve Hızlı Finansman gibi ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin anlık ihtiyaçlarını katılım bankacılığı prensiplerinden ödün vermeden çok hızlı bir şekilde karşıladık. Bu dönemde sadece kendi sektörümüzden değil şimdiye kadar katılım bankaları ile çalışmamış, konvansiyonel bankalarla çalışmış yeni müşteriler kazanmaya devam ettik. Bu sayede katılım finans modelini ve katılım bankacılığını tüm Türkiye’deki birey ve kurumlarla tanıştırma hedefimize daha çok yaklaştık; sadece Bankamızı değil, sektörümüzü de büyüttük."





- "Tüm kaynaklarımızı seferber etmeye hazırız"





Murat Akşam, Türkiye Finans'ın yıllar önce başlattığı dijital dönüşüm yolculuğunun sonuçlarını bu dönemde daha yoğun aldıklarını belirtti.

Dijital kanallarda müşteri deneyimini iyileştirme yatırımları sayesinde ve artan tedarikçi sayısının da katkısıyla, birçok farklı sektörde yerinde tüketici finansmanı imkanı sağladıklarını aktaran Akşam, "Pandemi sürecinde müşterilerimizin bireysel fon kullanma taleplerine yönelik mevzuata uygun dijital çözümler ile mevcut müşterilerimizin şubelerimize gelmeden fon kullanabilmesi süreçlerini başarıyla tamamladık. Öte yandan uzaktan müşteri edinimi, dijital imza, video bankacılığı, kişiselleştirilmiş ürün ve servisler gibi konulardaki çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akşam, Türkiye Finans büyüdükçe ve sektörü büyüttükçe ülke için katma değer sağlama hedeflerini daha güçlü bir şekilde gerçekleştireceklerinin altını çizdi.

Tüm çabalarının ulusal ekonomilerin ve dünya toplumlarının olağanüstü bir sınavdan geçtiği bu dönemde güçlü bir duruş sergileyerek, müşterilere, sektöre ve ülkeye sağladıkları faydayı arttırarak sürdürmek olacağını vurgulayan Akşam, "Özümüzden aldığımız güçle, hayata üreterek katılan, toplumun farklı kesimlerinden ekonominin çarklarını çevirmek isteyen tüm vatandaşlarımızın, esnafın, KOBİ’nin, çiftçinin veya bir girişimcinin yanında olmaya, onların üretebilmeleri için tüm kaynaklarımızı seferber etmeye kararlıyız ve hazırız." ifadelerini kullandı.