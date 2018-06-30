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Türkiye Finans’tan 130 milyon TL’lik arz

Türkiye Finans, 20-21-22 Haziran tarihlerinde talep toplaması yapılan 130 milyon TL’lik, 175 gün vadeli kira sertifikası halka arzını gerçekleştirdi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 10:56
Türkiye Finans’tan 130 milyon TL’lik arz

Hayata Katılım Bankası Türkiye Finans, 130 milyon TL’lik halka arz gerçekleştirdi.

Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, her ay gerçekleştirdikleri kira sertifikası işlemlerine bir yenisini daha eklediklerini belirterek şunları söyledi: “Türkiye’de reel sektörün finansmanında kira sertifikası ihracını uygulayan ilk katılım bankası olarak, bu ihraçta da 90 milyon TL olarak hedeflenen kira sertifikası ihracını, yatırımcılardan gelen 183 milyon TL tutarlı yoğun talebin sonucu, ek satışla birlikte 130 milyon TL olarak başarıyla tamamladık. Yılın yarısını geride bırakırken 1,2 milyar TL’nin üzerinde elde ettiğimiz ihraç tutarıyla kira sertifikaları alanında yüksek finansmanla sektördeki söz sahipliğimizi sürdürmeye, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve reel ekonomiye destek olmaya devam edeceğiz.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 10:56
  1. Türkiye Finans
  2. Katılım Bankası

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