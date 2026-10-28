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Ekonomi Türkiye Finans’ta üst düzey atama! Genel müdürlük görevine Hasan Ecesoy getirildi
Ekonomi

Türkiye Finans’ta üst düzey atama! Genel müdürlük görevine Hasan Ecesoy getirildi

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Türkiye Finans’ta üst düzey atama! Genel müdürlük görevine Hasan Ecesoy getirildi

Türkiye Finans Katılım Bankası’nın yeni genel müdürü Hasan Ecesoy oldu. Finans sektöründe 1994 yılından bu yana farklı üst düzey görevlerde bulunan Ecesoy, 26 Ekim 2026 itibarıyla görevine başladı.

Türkiye Finans Katılım Bankası’nın yönetim kadrosunda önemli bir değişiklik yaşandı. Bankanın genel müdürlük görevine atanan Hasan Ecesoy, yeni dönemde stratejik hedefler ve sürdürülebilir büyüme planları doğrultusunda çalışmaları yürütecek.

 

Finans sektöründe 1994 yılından bu yana çeşitli üst düzey görevler üstlenen Hasan Ecesoy, eğitim hayatında farklı disiplinlerde uzmanlaştı. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini alan Ecesoy, İstanbul Teknik Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde yüksek lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nde ise doktora eğitimini tamamladı.Ecesoy’un liderliğinde Türkiye Finans Katılım Bankası’nın stratejik öncelikleri ve büyüme hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmesi bekleniyor.

 

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