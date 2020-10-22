  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye Finans’ın Bol Kepçe hesabı ile Türk lirası birikimleri değer kazanıyor
Ekonomi

Türkiye Finans’ın Bol Kepçe hesabı ile Türk lirası birikimleri değer kazanıyor

Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz: -"Birikimleri için Bol Kepçe hesabı tercih eden ve bu sayede birikim tutarının bir kısmını katılma hesabında, diğer kısmını ise kira sertifikalarında değerlendiren müşterilerimiz 16 Ekim itibariyle yüzde 11.69 kar payı aldılar"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:49:03 -
Türkiye Finans’ın Bol Kepçe hesabı ile Türk lirası birikimleri değer kazanıyor

İSTANBUL(AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, Türk lirası birikimlerini avantajlı kar paylaşım oranlarıyla değerlendirmek isteyen tüm müşterilerine özel bir hesap sunuyor.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, Bol Kepçe ismiyle sunulan hesap ile banka, sektörde ilk defa katılma hesabı ile kira sertifikasını birleştirerek yüksek getiri elde edilmesini mümkün hale getiriyor.

Müşteriler, Bol Kepçe hesabın katılma hesabı olarak açılan kısımda avantajlı kâr paylaşım oranları üzerinden getiri sağlarken kalan tutar yatırım hesabına aktarılarak kira sertifikası alınabiliyor. Sadece TL cinsinden açılabilen Bol Kepçe hesap, şube, mobil ve internet bankacılığı aracılığı ile kullanılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz, Türkiye Finans için Türk lirasının tercih edilebilir olmasının ve değer kaybetmeden büyümesinin teşvik edilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Bol Kepçe Hesap ile müşterilerimiz Türk lirası birikimlerini iki farklı yatırım aracında değerlendirerek yüksek kâr payı getirisinden faydalanma olanağına sahip oluyor. Avantajlı kar paylaşım oranları sunan Bol Kepçe hesabımız ile Türkiye Finans müşterilerinin tasarrufları değer kaybetmeden bol kepçe kazanıyor. Birikimleri için Bol Kepçe hesabı tercih eden ve bu sayede birikim tutarının bir kısmını katılma hesabında, diğer kısmını ise kira sertifikalarında değerlendiren müşterilerimiz 16 Ekim itibariyle yüzde 11.69 kar payı aldılar. Hibrit bir hesap olan Bol Kepçe ile Türkiye Finans’ta hemen bir hesap açmak ve avantajlı oranlarla kazanmaya başlamak mümkün oluyor.” dedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyanın her yerinden geliyorlar! “Nubar Ozaryan
Gündem

Dünyanın her yerinden geliyorlar! “Nubar Ozaryan" deşifre oldu

Ermenistan ordusu ile birlikte Azerbaycan'a karşı sıcak çatışmalara giren PKK’lı teröristlerin Karabağ’daki kampları deşifre oldu. PKK ve ör..
335 milyon doları ABD'ye veren Sudan'a İsrail şantajı
Dünya

335 milyon doları ABD'ye veren Sudan'a İsrail şantajı

ABD'ye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkmak için 335 milyon dolar tazminat ödeyen Sudan'a İsrail şantajı yaptılar.
Sudan diz çöktü! İhanete imza atacak
Dünya

Sudan diz çöktü! İhanete imza atacak

Sudan yönetimi önüne konulan uluslararası engelleri kaldırmak için ABD'nin baskısıyla İsrail ile normalleşmeye karar verdi.

Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay