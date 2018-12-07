0553 313 94 23

Türkiye Finans'a "Avrupa'nın En İyi Ofis İç Mimarisi" ödülü

Türkiye Finans, Londra'da düzenlenen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri gecesinde "Avrupa’nın En İyi Ofis İç Mimarisi" ödülünü aldı

07 Aralık 2018 Cuma 14:26
Türkiye Finans'a "Avrupa'nın En İyi Ofis İç Mimarisi" ödülü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri gecesinde "Avrupa'nın En İyi Ofis İç Mimarisi" ödülünü almaya hak kazandı.

Türkiye Finans'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin İstanbul Ümraniye'deki yeni genel müdürlük binası, Avrupa'nın en iyisi seçildi.

Verilen bilgiye göre, Londra'da düzenlenen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri gecesinde "Avrupa’nın En İyi Ofis İç Mimarisi" ödülünü almaya hak kazanan Türkiye Finans, İstanbul Ümraniye'deki yeni Genel Müdürlük binası ile Ekim ayında Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nin Avrupa ayağı olan "Avrupa Gayrimenkul Ödülleri"nde de "Türkiye'nin En İyi Ofis İç Mimarisi" ödülünü de almıştı.

Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nin "İç Mimari" kategorisinde aldığı ödülle Türkiye'nin ardından Avrupa'nın da en iyisi olduğunu kanıtlayan Türkiye Finans, aldığı ödüllerle yeni Genel Müdürlük binasının mimari başarısını üst üste taçlandırmış oldu.

Enerji ve çevre dostu tasarımı ile yeşil bina derecelendirilmesinde ‘"Uluslararası Leed Gold Sertifikası"na da sahip olan Türkiye Finans Genel Müdürlük binası 5 baza katı 28 kule katı olmak üzere toplam 33 kat olarak inşa edildi.

Modern ve yalın mimarisiyle ön plana çıkan yapıda, açık ofis alanlarına iç yeşil bahçeler ve doğal gövdeli ağaçlar yerleştirilerek, çalışanlar için verimlilik hedeflendi. Güneş ışığından faydalanmak amacıyla bina içerisindeki sosyal alanlarda da camekan kısımlar maksimum düzeyde kullanıldı.

Leed Gold sertifikalı Türkiye Finans Genel Müdürlük binasında, iç dekorasyon, dış cephe ve iç peyzaj gibi alanlarda enerji tasarruf oranları yüzde 25'i aşan düzeylere çıkarıldı. İnşaat aşamasında ise metal, karton ve plastik atıklar geri dönüşüm tesislerine gönderilirken, beton atıklar binada dolgu olarak kullanıldı. Böylece inşaat atıklarının da en az yüzde 75'i değerlendirilmiş oldu.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 14:26
  1. Türkiye Finans
  2. Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB döviz kurları
    1. TCMB döviz kurları
    2. Atık yağ karşılığı kedi köpek maması
    3. Erzurumspor'da Yeni Malatyaspor maçı..
    4. Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması:..
    5. Savunma ve havacılık ihracatta rekora..
    6. Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne..
    7. 15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı,..
    8. Avrupa Kros Şampiyonası'na doğru
    9. Darıca Gençlerbirliği'nde Derelioğlu..
    10. Mısır'da fırtına nedeniyle 2 liman..
    11. Para karşılığında suçluları serbest..
    12. Mısır'da eski Adalet Bakanı gözaltında
    13. WhatsApp kullananlara kötü haber! O..
    14. ‘Ziraat Katılım bütün illerde olacak’
    15. "Cumhur İttifakı'nı bozdurmamak..
    16. Fenerbahçe'ye Frey'den kötü haber
    17. Asgarî ücret maratonu başladı
    18. Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda 5..
    19. Selman için yolun sonu: Milyarlarca..
    20. Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı..
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."