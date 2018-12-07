Türkiye Finans'a "Avrupa'nın En İyi Ofis İç Mimarisi" ödülü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri gecesinde "Avrupa'nın En İyi Ofis İç Mimarisi" ödülünü almaya hak kazandı.

Türkiye Finans'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin İstanbul Ümraniye'deki yeni genel müdürlük binası, Avrupa'nın en iyisi seçildi.

Verilen bilgiye göre, Londra'da düzenlenen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri gecesinde "Avrupa’nın En İyi Ofis İç Mimarisi" ödülünü almaya hak kazanan Türkiye Finans, İstanbul Ümraniye'deki yeni Genel Müdürlük binası ile Ekim ayında Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nin Avrupa ayağı olan "Avrupa Gayrimenkul Ödülleri"nde de "Türkiye'nin En İyi Ofis İç Mimarisi" ödülünü de almıştı.

Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nin "İç Mimari" kategorisinde aldığı ödülle Türkiye'nin ardından Avrupa'nın da en iyisi olduğunu kanıtlayan Türkiye Finans, aldığı ödüllerle yeni Genel Müdürlük binasının mimari başarısını üst üste taçlandırmış oldu.

Enerji ve çevre dostu tasarımı ile yeşil bina derecelendirilmesinde ‘"Uluslararası Leed Gold Sertifikası"na da sahip olan Türkiye Finans Genel Müdürlük binası 5 baza katı 28 kule katı olmak üzere toplam 33 kat olarak inşa edildi.

Modern ve yalın mimarisiyle ön plana çıkan yapıda, açık ofis alanlarına iç yeşil bahçeler ve doğal gövdeli ağaçlar yerleştirilerek, çalışanlar için verimlilik hedeflendi. Güneş ışığından faydalanmak amacıyla bina içerisindeki sosyal alanlarda da camekan kısımlar maksimum düzeyde kullanıldı.



Leed Gold sertifikalı Türkiye Finans Genel Müdürlük binasında, iç dekorasyon, dış cephe ve iç peyzaj gibi alanlarda enerji tasarruf oranları yüzde 25'i aşan düzeylere çıkarıldı. İnşaat aşamasında ise metal, karton ve plastik atıklar geri dönüşüm tesislerine gönderilirken, beton atıklar binada dolgu olarak kullanıldı. Böylece inşaat atıklarının da en az yüzde 75'i değerlendirilmiş oldu.