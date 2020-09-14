Türkiye Finans | Türkiye Finans konut taşıt finansmanı altın hesabı

Türkiye Finans yüzde yüz yerli ilk özel finans kurumu olarak kurulmuştur. Türkiye Finans, katılım bankacılığı sektöründe hizmet vermeye devam etmektedir. 2005 yılında Anadolu Finans ile Family Finans’ın birleşmesi sonucu Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. olarak ismini değiştirmiştir. Türkiye Finans’ın, Orta Doğu ülkelerinde faaliyet gösteren NCB’nin bankasın yüzde 60 hissesini satın almasıyla Türkiye Finans katılım bankası büyüme yolunda önemli bir yol katetmiştir.

Türkiye Finans katılım hesabı

Türkiye Finans katılım hesabı nasıl açılır? Soruları parasını katılım hesabında değerlendirmek isteyenlerce merak edilmekte. Türkiye Finans katılım katılım hesabı açmak için ister herhangi bir Türkiye Finans şubesine gideceğiniz gibi internet üzerinden 7-24 Türkiye Finans katılım hesap açmak mümkün. Türkiye Finans katılım hesabı açmak için Türkiye Finans internet şube ya da mobil şube üzerinden açmak mümkün. Türkiye Finans katılım hesabı kolaylıkla açabilir ve istediğiniz zamanda katılım hesabınızda bulunan parayı çekebilirsiniz. Türkiye Finans katılım hesabı nasıl açılır? Türkiye Finans katılım hesabınızı www.turkiyefinans.com.tr/ internet sitesi üzerinden internet şubesi ve mobil şube üzerinden bir tıkla gerçekleştirmek mümkün.

Türkiye Finans katılım hesabı oranları nedir?

Yastık altındaki paralarınızı Türkiye Finans katılım hesabı üzerinden değerlendirebilirsiniz. Türkiye Finans katılım hesabından elde edilen kar payı oranları 6 aya kadar vadeli /6 ay dahil) TL bazında yüzde 15, yabancı para bazında yüzde 20, kıymetli maden (altın) bazında yüzde 15’tir. 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) TL bazında yüzde 12, yabancı para bazında yüzde 20, kıymetli maden bazında yüzde 15’tir. 1 yıldan uzun vadeli TL bazında yüzde 10, yabancı para bazında yüzde 18 ve kıymetli maden bazında ise yüzde 15’tir.

Türkiye Finans gram altın fiyatları

Türkiye Finans üzerinden yine altınlarınızı değerlendirebilirsiniz. Türkiye Finans altın hesabı ile belirlenen vadelere kar payı elde edebilirsiniz. Türkiye Finans her gün farklı şubelerinde altın günleri gerçektirmekte. Türkiye Finans altın hesabı sayesinde yastık altında sakladığınız altınlarınızın çalınmasının endişesine kapılmadan güvenli liman olan altına yatırım yaparak evde sakladığınız altınlarınızı yatırıma dönüştürebilirsiniz.

Türkiye Finans gram hesabı

Türkiye Finans altınlarınızı değerlendirme olacağı sunmakta. İstediğiniz saatte Türkiye Finans üzerinden gram altın satın alabileceğiniz gibi gram altın satışı da yapabilirsiniz.

Türkiye Finans altın hesabı nasıl açılır?

Türkiye Finans altın hesabı açmak isteyenler altın hesabını iki şekilde açabilmekteler. Altın hesabı açmak için ya Türkiye Finans şubelerine gidilmelidir ya da Türkiye Finans internet şubesi üzerinden bir tıkla altın hesabı açılabilmekte.

Türkiye Finans kar payı oranları

Katılım bankası olan Türkiye Finans müşterisi olmak isteyenler Türkiye Finans kar payı oranlarını da merak ediyor. Türkiye Finans kar payı oranları şöyledir:

Türkiye Finans kredi kartları

Türkiye Finans Happy Kart sayesinde Türkiye Finans müşterileri, hem taksitli alışveriş yapma imkanına sahip olmakla birlikte ​hem de Happy Kart sayesinde puan kazanabilmekte.

Türkiye Finans Happy Kart Gold kart ne işe yarar? Türkiye Finans Happy Kart Gold tüm harcamalarınızdan daha fazla bonus kazanırsınız. Türkiye Finans Happy Zero müşterilere birbirinden farklı avantajlar sunmakta. Türkiye Finans Happy Zero kart aidatı da alınmamakta.

Türkiye Finans taşıt kredisi

Faizli bankaların tuzağına düşmek istemeyen vatandaşlar katılım bankası olan Türkiye Finans üzerinden taşıt kredisi almak içi Türkiye Finans taşıt finansman oranlarının merak etmekte. Türkiye Finans taşıt finansman kredi hesaplamak için tıklayınız.

Türkiye Finans konut finansman oranları

Türkiye Finans konut almak isteyenlerin uğrak yerlerinden biri. Katılım banması üzerinden ev sahibi olmak isteyenler Türkiye Finans konut finansman oranlarını merak etmekte.

Türkiye Finans konut finansman ile ödeme planlarını kendiniz ayarlama imkanına da sahip olabilirsiniz. Türkiye Finans konut finansman hesaplamak için tıklayınız.

Türkiye Finans şube ve ATM'lerine bir tıkla ulaşmanız mümkün. Türkiye Finans ATM'leri için tıklayınız.