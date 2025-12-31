Türkiye Finans Katılım Bankası’na uluslararası mükemmellik ödülü!

Türkiye Finans Katılım Bankası, uluslararası bankacılık operasyonlarındaki yüksek standartlarını ve operasyonel yetkinliğini bir kez daha küresel ölçekte tescilledi. Banka, dünyanın en büyük ve en saygın muhabir bankalarından biri olan J.P. Morgan Chase Bank tarafından verilen STP (Straight Through Processing – Uçtan Uca Otomasyon Ödülü’ ne layık görüldü.

Türkiye Finans Katılım Bankası’nın ödülü, 10 Aralık Çarşamba günü Türkiye Finans Katılım Bankası’nı ziyaret eden J.P. Morgan ekibi tarafından, Dış Ticaret ve Hazine İşlemleri Müdürlüğü ‘ne takdim edildi. Söz konusu ödül; SWIFT merkezi ve muhabir bankalar tarafından belirlenen uluslararası kriterler çerçevesinde, yurt dışına gönderilen SWIFT mesajlarının bir finans yılı boyunca hızlı, kesintisiz ve hatasız şekilde tamamlanmasını esas alıyor. Türkiye Finans, bu kapsamda %99,94 oranında hatasız işlem başarısı göstererek, dünya genelindeki bankalar arasında üstün bir performans sergiledi.

‘Başarıyı getiren unsurlar: Uzmanlık, disiplin ve teknolojik altyapı’

Türkiye Finans Katılım Bankası Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Melis Tosun Arslan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “J.P. Morgan Chase gibi küresel ölçekte referans kabul edilen STP Ödülü, uluslararası ödemeler süreçlerinde yakaladığımız kalite, hız ve hatasızlık oranının teyit edildiğini gösteriyor. Ulaştığımız %99,94’lük hatasız işlem oranı, başta Dış Ticaret ve Hazine İşlemleri Müdürlüğü ekibimiz olmak üzere, tüm çalışma arkadaşlarımızın disiplini ve uzmanlığının yanı sıra sürekli geliştirdiğimiz teknolojik altyapımızın somut bir sonucudur. Bu başarıda emeği geçen başta ilgili Dış Ticaret ve Hazine İşlemleri ekiplerimiz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.”

Uluslararası ödemelerde yakalanan bu yüksek otomasyon ve doğruluk seviyesi, Türkiye Finans Katılım Bankası müşterilerine daha kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet olarak yansırken Banka’nın küresel muhabirlik ilişkilerini ve uluslararası bankacılık referanslarını da güçlendiriyor.