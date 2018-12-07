0553 313 94 23

Türkiye Finans Ağrı'daki ilk şubesini açtı

Hayata Katılım Bankası stratejisi ile büyümesini sürdüren Türkiye Finans, Ağrı'da hizmete soktuğu ilk şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

07 Aralık 2018 Cuma 11:25
Türkiye Finans Ağrı'daki ilk şubesini açtı

Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz ve bankanın üst düzey yöneticilerinin de katıldığı kent merkezindeki şubenin açılışına Ağrı il protokolünden temsilciler de iştirak etti.

Hayata Katılım Bankası stratejisi ile kurum kimliğini yenileyen Türkiye Finans, bu stratejiyi yeni şubeler, yenilikçi ürün ve hizmetlerle destekliyor.

Kasım ayı sonu itibarıyla tüm Türkiye'deki şube sayısını 301'e çıkaran Türkiye Finans'ın, Ağrı'daki ilk şubesi ile Türkiye genelindeki şube sayısı 302 oldu.

Türkiye Finans, yıl sonuna kadar hem ticari ve hem de perakende şube ağına tüm Türkiye genelinde 4 yeni şube daha eklemeyi planlıyor.

Açılışta konuşma yapan Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz, şubelerini, dağıtım ağlarının en önemli kanallarından biri olarak gördüklerini ifade etti.

Özdeniz, bu nedenle yıl sonuna kadar şubeleşmeye devam edeceklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yıl sonuna kadar ülkemizin dört bir yanında açtığımız şubeler ile daha fazla noktada müşterilerimize hizmet verip iş ağımızı büyüteceğiz. Yurt içinde portföy kalitemizden ödün vermeden pazar payımızı artırmayı, inovatif ürün ve hizmetlerle, iyi yetişmiş insan kaynağımızla ve yeni şubeler ile mükemmel müşteri deneyimi sağlayarak hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz."

Yeni dönemde "Hayata Katılım Bankası" stratejisini benimsediklerini sözlerine ekleyen Özdeniz, müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veren ve onların hayatlarını kolaylaştıran yenilikçi ürünlerle hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Açılışa, Türkiye Finans Perakende Şube Ağı Direktörü Salih Öten, bankanın Ağrı Şube Müdürü Fatih Kaya, Türkiye Finans Bilgi Sistemleri ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Fahri Öbek, Doğu Anadolu Perakende Bölge Satış Müdürü Ferit Öziş ve İl Müftüsü Tandoğan Topçu da katıldı.

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 11:25
  1. Ağrı
  2. Ağrı Şube açılışı
  3. şube açılışı
  4. Türkiye Finans
  5. Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Battal'ın "helikopter pisti" davasında karar çıktı
    1. Battal'ın "helikopter pisti" davasında..
    2. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
    3. Adana'daki tefeci operasyonu
    4. “Abdullah Gül birlikteliği sonlandırsa..
    5. Eski HDP Kars Milletvekili Mülkiye..
    6. Demirtaş'ın yargılandığı davalar..
    7. Rütbelerini teröristbaşı Gülen takmış!
    8. Döviz kurları
    9. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    10. Maxx Royal Cup Golf Turnuvası
    11. "Patent başvuru sayısı 60 bine ulaştı"
    12. İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
    13. Fransa'da Sarı Yeleklilerin eylemleri
    14. ANALİZ - Alman otomotiv devleri..
    15. Uyuşturucu çetesinden akılalmaz..
    16. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı
    17. Teröristler kirli ilişkiyi itiraf..
    18. "Şampiyon Ahmet" engel tanımıyor
    19. Gönül verdiği kentin takımını yaşatmak..
    20. Peugeot SUV 3008'e dayanıklılık..
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."