Türkiye Finans Bankası %100 yerli sermayeli ilk özel finans kurumu olarak 1991 yılında kurulan Anadolu Finans ile 1985-2001 yılları arasında Faisal Finans Kurumu adıyla katılım bankacılığı hizmeti sunan Family Finans’ın 2005 yılında ortak olarak kuruldu.

Türkiye Finans Katılım Bankası 5 ülkede yatırımları bulunan, The National Commercial Bank’in (NCB) yüzde 67.03 hisse ile hâkim ortağı olduğu Türkiye Finans Katılım Bankası, katılım bankacılığı sektöründe yer almaktadır.

Türkiye Finans Katılım Bankası internet şube girişi

Türkiye Finans Katılım Bankası internet şubeye nasıl girilir? Türkiye Finans Katılım Bankası internet şubeye giriş yapmak için öncelikle www.turkiyefinans.com.tr adresine girilir. Ardından açılan sayfanın sol üst köşesinde bulunan İnternet Şubesi sekmesine tıklanır. Burda Bireysel ve Kurumsal olmak üzere iki ayrı seçenek çıkar. Eğer bireysel müşteri iseniz Bireysel’e, Kurumsal müşteri iseniz Kurumsal’a tıklanamanız gerekir. . İnternet Şubesi'ne giriş yapabilmeniz ve bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için bir şifre edinmelisiniz. Eğer şifreniz yoksa “Anında Şifre” seçeneğini kullanarak şifrenizi alabilirsiniz.

Türkiye Finans Mobil Şube nasıl kullanılır?

Türkiye Finans Mobil Şubeyi iPad uygulaması ile kullanabilirsiniz. Mobil Şube'yi kullanmak için Türkiye Finans İnternet Şubesi kullanıcısı olmanız gerekir. Eğer parolanız yoksa kredi kartı veya banka kartı bilgileriniz ile parolanızı iPad uygulaması içerisinde yer alan "Anında Şifre"ye tıklayarak şifre edinebilirsiniz.

Türkiye Finans Müşteri İletişim Merkezi telefon numarası nedir?

Türkiye Finans Müşteri İletişim Merkezi telefon numarası 0850 222 22 44’dür.

Türkiye Finans kart şifresi nasıl alırım?

Yeni kart şifrenizi 0850 222 22 44 numaralı Müşteri İletişim Merkezini arayarak ve Türkiye Finans İnternet Şubesi üzerinden alabilirsiniz.

Türkiye Finans Katılım hesabı nasıl kapatılır?

Türkiye Finans katılım hesabının kapatılması için hesabın açıldığı şubeye başvuruda bulunabilirsiniz. Hesap açma işlemini gerçekleştirdiğiniz şubeye yakın bir yerde ikamet etmiyorsanız, başka bir şubeden de banka hesabı kapatma talebinde bulunabilirsiniz.

Finansbank ile Türkiye Finans aynı mıdır?

Anadolu Finans ile Family Finans'ın birleşmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nın 28 Aralık 2005 tarihli kararıyla resmen tescil edilmiş ve 30 Aralık 2005 tarihinde Banka'nın unvanı Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. olarak değiştirildii.

Türkiye Finans Bankası özel banka mı?

Türkiye Finans; %100 yerli sermayeli ilk özel finans kurumu olarak Family Finans'ın 2005 yılında ortaklığıyla kurulmuştur.

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