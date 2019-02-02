0553 313 94 23

Türkiye Filistin’i namerde muhtaç etmiyor!

Siyonist uşağı Trump yönetimi mazlum Filistin'e yaptığı yardımları keserken, Türkiye, Katar gibi Müslüman ülkeler ise, düzenli yardımda bulunarak Filistin’i namerde muhtaç etmiyor.

02 Şubat 2019 Cumartesi 13:41
Türkiye Filistin’i namerde muhtaç etmiyor!

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Daha önce birçok kez Filistin’e yapacağı yardımları askıya aldığını ifade eden ABD yönetimi sonunda Filistin’e yaptığı yardımları durdurdu. Türkiye, Katar gibi Müslüman ülkeler ise, düzenli yardımda bulunarak Filistin’i namerde muhtaç etmiyor. Konuyu Akit’e değerlendiren Filistin Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hazem Antar, “ABD’nin bu küstah tavırlarına alışkınız. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke bize yardım ediyor. Onların yardımları olmadan da hayatta kalabiliriz” dedi.

“Onların yardımları olmadan da yaşayabiliriz”

Filistin için çalışan Filistinliler bu topraklarda insan ayrımı yapmadı” diyen Antar, “Bakıyorum bazen bize gönderilen yardımlar Gazze ve Batı Yaka olarak ayrı ayrı gönderiliyor. Bu bizi ayırmaktır. Mezhep çatışması gibi bir duruma sokmaktır. Amerika’nın bu küstahlığına biz alıştık. Amerika, yeni başkanla birlikte İsrail’e her türlü olanağı sağlamaya başladı. Kudüs olaylarını bahane ederek Filistin’e karşı yaptıkları bütün yardımları kestiklerini ilan ettiler. Filistin’in yardıma ihtiyacı var tabi. Ama biz başkalarının bizi ayırarak, bizim halkımıza karşı ayrımcı davranarak yaptıkları yardımları istemiyoruz. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke bize yardım ediyor. Bu bize yeter. ABD’nin bu yardımı kesmesinden sonra biraz sıkıntı yaşayacağız ama yine de onların yardımları olmadan da yaşayabiliriz” dedi.

“Türkiye, Filistin’i kurban etmeyecek”

ABD’nin, mazlum Filistin halkını topraklarından çıkarmak için her türlü yolu denediğini vurgulayan Türkiye Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “ABD, asrın projesi diyerek, asrın zulmünü Filistin halkına uyguluyor. 100 yıl önce ‘Balfour Deklarasyonu’ ile emperyalizmin ileri karakolu olarak İsrail’in tohumlarını ektiler. Şimdi de bu emperyalist projeyi ABD gerçekleştirmek için her türlü gayreti sarf ediyor. Filistin halkını topraklarından silip atmak, orayı tamamen İsrail toprağı yapmak istiyor. ABD  burada Siyonizm’in bekçiliğini, sözcülüğünü ve destekçiliğini yürütüyor. Zulme, cinayete, gaspa, yağmaya, işgale, tecavüze, haksızlığa, hukuksuzluğa çanak tutuyor, destekçisi oluyor. Bunun için de elinde var olan bütün imkân ve gücü kullanıyor. Filistin davası ve Kudüs bizim Harim-i İsmetimizdir ve yalnız değildirler. İslam dünyası da bu konuda duyarlı davranıyor. ABD ilk önce Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansına yaptığı yardımları kesti. O sırada Filistin Milletvekilleri Türkiye’yi ziyaret ettiklerinde duydukları endişeyi dile getirmişlerdi. Cumhurbaşkanımız da onlara hitap ederek ‘Biz Türkiye olarak her zaman sizin yanınızdayız’ demişti. Türkiye bu konuda Filistinlileri ABD ve emperyalistlere kurban etmedi, bundan sonra da onlara muhtaç etmeyecektir” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 13:41
  1. Ankara
  2. Filistin
  3. ABD
  4. ABD'nin Filistin'e yardımı
  5. Katar
  6. Türkiye
  7. Müslüman
  8. Akit
  9. Filistin Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hazem Antar
  10. Türkiye Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı
  11. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan
  12. Kudüs
  13. Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu: Bizim Atatürkçü geçinenlerle problemimiz var
    1. Çavuşoğlu: Bizim Atatürkçü..
    2. Köprü ve otoyol gelirleri açıklandı
    3. Tekerlekli sandalye basketbol: Avrupa..
    4. Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı
    5. Doğanın çöpçüsü "sakallı akbabalar"..
    6. AK Parti'den İsrail'in kararına sert..
    7. Dünyada ses getirdi! Türkiye'den..
    8. Çelik: "İsrail’in adımı yeni..
    9. AK Parti'den terör devleti İsrail'e..
    10. Vurulan genç ambulansa bindirilirken..
    11. AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail, işgal..
    12. Fenerbahçe UEFA listesi 2019 son..
    13. Makedonya Göçmenleri Derneği'nden,..
    14. Türkiye Filistin’i namerde muhtaç..
    15. Diyanet 4-B sözleşmeli alımı sınav..
    16. Beşiktaş'ın Antalya kadrosu belli oldu
    17. İkiyüzlü Batı
    18. Erdoğan "işgal" demişti... Binlerce..
    19. Darbeci albay 'yok artık' dedirtti!..
    20. Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Şişli..
    Savcıdan kendisini taciz eden kadın doktora görülmemiş ders
    Savcıdan kendisini taciz eden kadın doktora görülmemiş ders
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi