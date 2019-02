Türkiye Filistin’i namerde muhtaç etmiyor!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Daha önce birçok kez Filistin’e yapacağı yardımları askıya aldığını ifade eden ABD yönetimi sonunda Filistin’e yaptığı yardımları durdurdu. Türkiye, Katar gibi Müslüman ülkeler ise, düzenli yardımda bulunarak Filistin’i namerde muhtaç etmiyor. Konuyu Akit’e değerlendiren Filistin Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hazem Antar, “ABD’nin bu küstah tavırlarına alışkınız. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke bize yardım ediyor. Onların yardımları olmadan da hayatta kalabiliriz” dedi.

“Onların yardımları olmadan da yaşayabiliriz”

“Filistin için çalışan Filistinliler bu topraklarda insan ayrımı yapmadı” diyen Antar, “Bakıyorum bazen bize gönderilen yardımlar Gazze ve Batı Yaka olarak ayrı ayrı gönderiliyor. Bu bizi ayırmaktır. Mezhep çatışması gibi bir duruma sokmaktır. Amerika’nın bu küstahlığına biz alıştık. Amerika, yeni başkanla birlikte İsrail’e her türlü olanağı sağlamaya başladı. Kudüs olaylarını bahane ederek Filistin’e karşı yaptıkları bütün yardımları kestiklerini ilan ettiler. Filistin’in yardıma ihtiyacı var tabi. Ama biz başkalarının bizi ayırarak, bizim halkımıza karşı ayrımcı davranarak yaptıkları yardımları istemiyoruz. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke bize yardım ediyor. Bu bize yeter. ABD’nin bu yardımı kesmesinden sonra biraz sıkıntı yaşayacağız ama yine de onların yardımları olmadan da yaşayabiliriz” dedi.

“Türkiye, Filistin’i kurban etmeyecek”

ABD’nin, mazlum Filistin halkını topraklarından çıkarmak için her türlü yolu denediğini vurgulayan Türkiye Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “ABD, asrın projesi diyerek, asrın zulmünü Filistin halkına uyguluyor. 100 yıl önce ‘Balfour Deklarasyonu’ ile emperyalizmin ileri karakolu olarak İsrail’in tohumlarını ektiler. Şimdi de bu emperyalist projeyi ABD gerçekleştirmek için her türlü gayreti sarf ediyor. Filistin halkını topraklarından silip atmak, orayı tamamen İsrail toprağı yapmak istiyor. ABD burada Siyonizm’in bekçiliğini, sözcülüğünü ve destekçiliğini yürütüyor. Zulme, cinayete, gaspa, yağmaya, işgale, tecavüze, haksızlığa, hukuksuzluğa çanak tutuyor, destekçisi oluyor. Bunun için de elinde var olan bütün imkân ve gücü kullanıyor. Filistin davası ve Kudüs bizim Harim-i İsmetimizdir ve yalnız değildirler. İslam dünyası da bu konuda duyarlı davranıyor. ABD ilk önce Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansına yaptığı yardımları kesti. O sırada Filistin Milletvekilleri Türkiye’yi ziyaret ettiklerinde duydukları endişeyi dile getirmişlerdi. Cumhurbaşkanımız da onlara hitap ederek ‘Biz Türkiye olarak her zaman sizin yanınızdayız’ demişti. Türkiye bu konuda Filistinlileri ABD ve emperyalistlere kurban etmedi, bundan sonra da onlara muhtaç etmeyecektir” şeklinde konuştu.