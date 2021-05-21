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Aktüel Türkiye Filistin için ayakta!
Aktüel

Türkiye Filistin için ayakta!

Köklü Değişim Medya organizasyonu kapsamında yurdun dört bir yanında Cuma namazı çıkışı gasıp Yahudi varlığının Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamda şehit olan kardeşlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 16:50:00 -
Türkiye Filistin için ayakta!

Göksel Çağlav  Ankara

Birçok ilde olduğu gibi Ankara Hacı Bayram Camii’nde Müslümanların yoğun katılımı ile Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı. Düzenlenen programda, İlahiyatçı Yazar Abdullah İmamoğlu’nun kıldırdığı gıyabi cenaze namazı sonrası tüm şehitlere dualar okundu.

Dua esnasında tekbirler getirildi ve ‘Ordular Aksaya’ çağrıları yapıldı.

İmamoğlu tarafından okunan basın açıklamasında, “Filistin'deki işgalci Yahudi varlığı sorununun yegâne çözümünün kınamak değil, sorunu BM’ye havale etmek değil, orduları zalimlerin üzerine gönderecek Râşidî Hilâfet Devleti. Basın açıklamasına katılan, yapılan dualara icabet eden ve sosyal medya üzerinden dualara Âmin diyen tüm Müslümanlardan Allah razı olsun. Kıymetli Müslümanlar! İşgal edildiği günden buyana her yeni günün sabahına zulümlerle uyandı Mescidi Aksa toprakları. Neredeyse bir asırdır azgın işgalcilerin necis postallarıyla İsra ve Mirac topraklarımız kirletildi. Adet olduğu üzere Gasıp Yahudi varlığı İsrail bu Ramazan ayında da Müslümanlara her türlü zulmü reva gördü. İslam beldelerinin yöneticilerinin sessizliğinden cesaret alan gasıp Yahudi varlığı İsrail çoluk çocuk, yaşlı genç demeden Müslümanları katletti, üzerlerine bomba yağdırdı. Ancak arada mesafeler olsa da Allah’a iman eden, kalbi Mescidi Aksa sevgisiyle dolu biz Müslümanlar kutsallarımızı sahipsiz bırakmadık ve kutsallarımıza sahip çıkmak adına elimizden gelen bütün gayreti gösterdik ve gösteremeye de devam edeceğiz biiznillah. Çünkü biz İslam ümmetiyiz. Tek bir ümmetiz. Müslümanın derdiyle dertlenmeyi öğreten Rasulullah’ın ümmetiyiz. Lideri Hz Muhammed olan bir ümmetiz.” ifadelerini kullandı. Programda sık sık, “Kudüs Bizimdir Bizim Kalacak” ve “Ordular Aksaya” sloganları atıldı.


Yeni Akit Gazetesi
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