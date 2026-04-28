Ünlü bankaya tefecilik operasyonu! Gözaltılar var

Ünlü bankaya tefecilik operasyonu! Gözaltılar var

Q bank’a yönelik İstanbul'da operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bankacılık mevzuatına aykırı tefecilik yaptığı belirlenen 4 yönetici gözaltına alındı. Q bank daha önce de tefecilik operasyonuyla gündeme gelmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Q bank’ın yüksek oranlı faiz ve komisyon uygulayarak tefecilik usulü faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yapılan incelemelerde, kredi kullandırılan kişilerden erken kapama işlemlerinde fahiş oranlarda ek komisyon talep edildiği ve haksız kazanç sağlandığı belirlendi.

Bankacılık mevzuatına aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Q bank’a yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yönetici konumunda bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Q bank’a daha önce de farklı tarihlerde operasyon düzenlendiği öğrenilirken, olayla ilgili yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Tuğrul

Bankaya ve elebaşlarının varlıklarına derhal el konulsun.
