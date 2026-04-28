Hindistan'da akıllara durgunluk veren olay! Bankacılar 'sahibini getir' dedi, mezarı açıp iskeletle bankaya daldı!

Hindistan'da akıllara durgunluk veren olay! Bankacılar 'sahibini getir' dedi, mezarı açıp iskeletle bankaya daldı!

Hindistan'ın Odisha eyaletinde yaşanan hadise, hem duyanları hayrete düşürdü hem de "insanlık ölmemiş ama sistem çürümüş" dedirtti. Jeetu Munda isimli adam, 26 Ocak'ta hayatını kaybeden kız kardeşinin hesabındaki yaklaşık 180 euroyu çekmek için bankanın yolunu tuttu. Ancak bankadaki görevlilerin, hayatın gerçeklerinden kopuk "hesap sahibi gelmeden para veremeyiz" diretmesi, olayı korkunç bir boyuta taşıdı.

Hindistan’da ölen kız kardeşinin banka hesabından para çekmek isteyen Jeetu Munda, banka görevlilerinin "hesap sahibini getirin" demesi üzerine mezarı açarak kardeşinin iskeleti ile bankaya gitti.

Hindistan’da ilginç bir olay yaşandı. Odisha eyaletinde kimliği Jeetu Munda olarak açıklanan şahıs, 26 Ocak’ta ölen kız kardeşinin hesabından 180 euro çekmek için bankaya gitti. Banka görevlilerinin "hesap sahibini getirin" cevabı üzerine Munda, kardeşinin mezarını açarak, iskeleti bankaya götürdü.

 

"Onlara öldüğünü söylememe rağmen beni dinlemediler ve onu bankaya getirmemde ısrar ettiler"

Munda açıklamasında, kız kardeşinin adına bankada bulunan parayı çekebilmek için bu yola başvurduğu söyledi. 50 yaşındaki Munda, "Bankaya defalarca gittim. Oradaki görevliler, onun adına yatırılan parayı çekebilmem için hesap sahibini getirmemi söylediler. Onlara öldüğünü söylememe rağmen beni dinlemediler ve onu bankaya getirmemde ısrar ettiler. Bunun üzerine çaresizlikten mezarı kazdım ve ölümünü kanıtlamak için iskeletini çıkardım" dedi.

Patna Polis Karakolu Amiri Kiran Prasad Sahu, "Jeetu okuma yazma bilmeyen bir kabile mensubu. Yasal mirasçı ya da hesap yetkilisinin ne olduğunu bilmiyor. Banka görevlileri, ölen bir kişinin hesabından para çekme prosedürünü ona anlatmakta başarısız oldu" açıklamasını yaptı.

Jeetu Munda’nın kız kardeşine ait iskelet kalıntıları da polis gözetiminde yeniden mezarlığa defnedildi.

