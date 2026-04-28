Tören zulmüne uğrayan 7. sınıf öğrencisi vatan haini ilan edilmişti! Diyanet'e çağrıda bulundu
Tören zulmüne uğrayan 7. sınıf öğrencisi vatan haini ilan edilmişti! Diyanet'e çağrıda bulundu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Ortaokulu’nda 22 Nisan 2026 Çarşamba günü zulme uğrayan 7. sınıf öğrencisi H.B. Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Akit'e konuşan H.B., inancı gereği heykel ve benzeri unsurlar önünde saygı duruşunda bulunmayı kabul etmediğini belirtti. H.B., bu tavrı nedeniyle okul ortamında baskıya uğradığını, hakkında gerçeğe aykırı tutanak tutulduğunu ve tüm yasal haklarını kullanacağını duyurdu.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Ortaokulu’nda 22 Nisan 2026 Çarşamba günü zulme uğrayan 7. sınıf öğrencisi H.B. başına gelenleri Akit'e anlattı. H.B., İslam inancı doğrultusunda insan silüeti, heykel ve benzeri unsurlar önünde saygı duruşunda bulunmanın ve bu unsurlara manevi anlam yüklemenin kendi inancı açısından kabul edilemez olduğunu ifade etti.

H.B, bu durumun Allah’ın varlığı ve birliğine aykırı olduğunu düşündüğünü belirterek, konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’na da çağrıda bulundu. H.B. bu konuda bir fetva bulunup bulunmadığının sorulduğu, yoksa konuya ilişkin fetva yayımlanmasını talep etti.

“RIZAM OLMADAN KALDIRILDIM” İDDİASI

İnancına saygı gösterilmediği savunularak sınıfta bulunduğu sırada rızası dışında kolundan tutulup zorla kaldırıldığı ileri süren H.B., bu sırada ailesi ve kendisine yönelik “vatan haini mi olacaksınız?” şeklinde ithamlarla karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

Yaşananların bununla sınırlı kalmadığı, daha sonra zorla aşağı indirildiği ve ardından şahsı ile ailesinin hedef alınarak gerçeğe aykırı, mesnetsiz suçlamalarla hakkında tutanak tutulduğunu söyledi. H.B, bütün bu yaşananları açık bir baskı, dayatma ve hak ihlali olarak nitelendirdi.

“EĞİTİM HAKKIM VE GELECEĞİM HEDEF ALINIYOR”

Kendisini vatanına, bayrağına, milli marşına, milletine ve dinine bağlı bir Müslüman Türk genci olarak tanımlayan H.B., hayalinin doktor olup ülkesine hizmet etmek olduğunu dile getirdi. Ancak maruz kaldığını söylediği uygulamalar nedeniyle hem eğitim hakkının hem de geleceğinin bilinçli şekilde hedef alındığını savundu.

Üç yıldır eğitim gördüğü okulda ders ve davranış notlarının yüksek olduğunu, takdir belgelerinin bulunduğunu belirten H.B., buna rağmen okuldan uzaklaştırılmaya çalışılmasının uğradığını iddia ettiği baskının açık göstergesi olduğunu ifade etti.

YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPTI

İnancından taviz vermeye zorlanamayacağını vurgulayan H.B., kendisi ve ailesine yönelik mesnetsiz ithamların kabul edilemez olduğunu söyledi. Yaşadığını belirttiği hukuksuzluk karşısında tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını söyledi.

Devlet yetkililerini göreve davet eden H.B., adaletin sağlanmasını talep etti. Müslüman Türk milletinin kendisini yalnız bırakmayacağına inandığını da ifade eden H.B, sözlerini kamuoyunun bilgisine sunduğunu belirterek tamamladı.

