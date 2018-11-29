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Türkiye, FIFA sıralamasında geriledi

- Belçika, dünya klasmanındaki liderliğini sürdürürken, Türkiye bir basamak gerileyerek 39. sırada yer aldı

29 Kasım 2018 Perşembe 14:16
Türkiye, FIFA sıralamasında geriledi


ANKARA (AA) - A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa düştü.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre ay-yıldızlılar, bir basamak gerileyerek 39. sıraya yerleşti.

Belçika, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Fransa 2'nci, Brezilya da 3. sıradaki yerini korudu.

Sudan, 8 basamak birden atlayarak 127. sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Aralık'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Belçika1727 -
2Fransa
1726-
3Brezilya1676 -
4Hırvatistan1634 -
5İngiltere1631 -
6Portekiz1614 +1
7Uruguay
1609-1
8İsviçre1599-
9İspanya1591
-
10Danimarka1589 -

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:16
  1. Belçika
  2. FIFA sıralaması
  3. Futbol
  4. türkiye

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