Türkiye, FIFA sıralamasında geriledi
- Belçika, dünya klasmanındaki liderliğini sürdürürken, Türkiye bir basamak gerileyerek 39. sırada yer aldı29 Kasım 2018 Perşembe 14:16
ANKARA (AA) - A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa düştü.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre ay-yıldızlılar, bir basamak gerileyerek 39. sıraya yerleşti.
Belçika, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Fransa 2'nci, Brezilya da 3. sıradaki yerini korudu.
Sudan, 8 basamak birden atlayarak 127. sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Aralık'ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Belçika
|1727
|-
|2
|Fransa
|1726
|-
|3
|Brezilya
|1676
|-
|4
|Hırvatistan
|1634
|-
|5
|İngiltere
|1631
|-
|6
|Portekiz
|1614
|+1
|7
|Uruguay
|1609
|-1
|8
|İsviçre
|1599
|-
|9
|İspanya
|1591
|-
|10
|Danimarka
|1589
|-
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