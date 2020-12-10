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Spor Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yılı 32'nci basamakta tamamladı
Spor

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yılı 32'nci basamakta tamamladı

Belçika, üst üste 3. yıl FIFA dünya sıralamasının zirvesinde yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:56:11 -
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yılı 32'nci basamakta tamamladı

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32'nci basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinden aralık ayı dünya sıralaması açıklandı.

Türkiye'nin 2020 yılını 1487 puanla 32. sırada tamamladığı klasmanın ilk 10'unda geçen aya göre değişiklik yaşanmadı.

Belçika, 2018 ve 2019'un ardından bir kez daha yılı zirvede tamamladı. Belçika'nın ardından Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer aldı.

Yılın en büyük çıkışını geçen sene aralık ayından bu yana 12 basamak atlayarak 52. sıradan 40'ıncılığa yükselen Macaristan gerçekleştirdi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Şubat 2021'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakım Puan Değişim
1 Belçika 1780 -
2 Fransa 1755 -
3 Brezilya 1743 -
4 İngiltere 1670 -
5 Portekiz 1662 -
6 İspanya 1645 -
7 Arjantin 1642 -
8 Uruguay 1639 -
9 Meksika 1632 -
10 İtalya 1625 -
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