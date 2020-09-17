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Spor Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe geriledi
Spor

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe geriledi

Belçika, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki yerini korurken Türkiye 3 basamak düştü

Yeniakit Publisher
2020-09-17 12:40:34 -
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe geriledi

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe geriledi.

FIFA'nın internet sitesinde eylül ayı dünya sıralaması açıklandı.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan'a 1-0 yenilen ve Sırbistan ile 0-0 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, puanını 1485'e düşürdü ve 3 basamak gerileyerek 32. sıraya yerleşti.

Sıralamanın ilk 10'unda, önemli bir değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sıradaki yerini korurken, 2 basamak çıkan Portekiz 5'inci, 1 basamak yükselen İspanya 7. oldu. İki basamak düşen Hırvatistan 8. ve 1 basamak gerileyen Uruguay da 6. sırada yer aldı.

Son puan hesaplamasından bu yana hiçbir karşılaşmaya çıkmayan İran; Türkiye, Sırbistan ve Slovakya'nın puan kaybetmesi üzerine 3 sıra yükselerek 30. sıraya çıktı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 22 Ekim'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:


SıraTakım Puan Değişim
1 Belçika 1773 -
2 Fransa 1744 -
3 Brezilya 1712 -
4 İnigltere 1664 -
5 Portekiz 1653 +2
6 Uruguay 1645 -1
7 İspanya 1642 +1
8 Hırvatistan 1628 -2
9 Arjantin 1623 -
10 Kolombiya 1622 -



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