Türkiye Eurofighter savaş uçağı almak istiyordu: Eurofighter konsorsiyumu Türkiye'den sipariş bekliyor!

Konsorsiyumun CEO’su Giancarlo Mezzanatto, Eurofighter’ın, çift motorlu savaş uçağının modernizasyonuna hazırlanmak için üç yıllık bir teknoloji olgunlaştırma programı için yıl sonundan önce temel müşterilerinden bir sözleşme almayı beklediğini söyledi.

Aviation Week’in haberine göre, Mezzanatto, Farnborough Airshow’da yaptığı açıklamada, programın yeni işlemciler üzerinde çalışmalar içerebileceğini ve yeni bir kokpit tasarımının yanı sıra diğer faaliyetlerin de desteklenmesine yardımcı olabileceğini söyledi. Son sipariş rezervasyonları ve görüşülen anlaşmaların Eurofighter’ı 2060’a kadar hizmette tutması muhtemel olduğunu ve bunun da net bir teknoloji yükseltme yol haritasının zorunlu olduğunu söyledi.

“EUROFİGHTER KONSORSİYUMU 150-200 EK SİPARİŞ TAHMİNİNDE BULUNDU

Bu yıl, Eurofighter, P4E adı verilen bir dizi geliştirme için sistem tanımlama aşamasını imzaladı. Bu çabanın geliştirme aşamasının 2025’te başlaması bekleniyor. Mezzanatto, “Programda gerçek bir rönesans yaşıyoruz” dedi.

Eurofighter’ın ayrıca Avrupa ülkeleri için kendi altıncı nesil savaş uçağı projelerine bir teknoloji köprüleme mekanizması olarak da hizmet edebileceğini belirtiyor. İngiltere ve İtalya, Japonya ile birlikte, 2035’te hizmete girmesi planlanan Küresel Savaş Hava Programı üzerinde çalışıyor; Almanya, İspanya ve Fransa ise 2040’ların başında hizmete girmesi planlanan rakip bir çabayı sürdürüyor.

Eurofighter konsorsiyumu geçen yıl önümüzdeki iki yıl içinde 150-200 ek sipariş alma tahmininde bulundu. Konsorsiyum halihazırda 680 sipariş almıştı ve bu uçakların 606’sı teslim edilmişti.

EUROFİGHTER’DAN POLONYA VE TÜRKİYE’YE POTANSİYEL İHRACAT HEDEFİ

Mezzanatto, tahminini doğruladığını söyledi. Eurofighter, İspanya ile 25 uçak daha için görüşmeleri sonlandırıyor. Almanya, gelecek yıl bir sözleşme imzalamak üzere 20 uçak daha satın alacağını söyledi. İtalya, bunları hızlı bir şekilde elde etmek için 24 uçak daha arıyor. Eurofighter ayrıca, savunma incelemesini yeni başlatan İngiltere ile daha fazla savaş uçağı isteyip istemediği konusunda görüşmelerde bulunduğunu belirtiyor. Bu temel ülkelerin dışında, Eurofighter, Suudi Arabistan’da ek satışlar ve yeni alıcılar olabilecek Polonya ve Türkiye’ye potansiyel ihracat peşinde.

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“Önemli ve gerçekçi ihracat fırsatlarımız var” diyen Mezzanatto, sipariş penceresini şu an 160-200 uçak olarak belirledi.

Anlaşmalar muhtemelen Eurofighter’ı en az 2035’e kadar üretimde tutacak. Mezzanatto, bazı ihracat müşterilerinin uçağı hemen istediğini ve bunun da talebi karşılamak için çekirdek müşterilerin bazı teslimat pozisyonlarından vazgeçmesini gerektirebileceğini söyledi. Ayrıca, sipariş dalgasının muhtemelen gerektireceği üretim artışını destekleyebilmeleri için tedarikçilerle görüşmelerin sürdüğünü de söyledi.