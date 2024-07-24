Türkiye Eurofighter savaş uçağı almak istiyordu: Eurofighter konsorsiyumu Türkiye'den sipariş bekliyor!
Eurofighter konsorsiyumu, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı ülkelerden 200 yeni uçak siparişi bekliyor. Öte yandan Typhoon savaş uçağı düştü haberi gelirken Türkiye'nin heyecanla beklediği uçak ile ilgili önemli haber gündeme geldi. Konsorsiyumun CEO’su gelişmeyi duyurdu.
Konsorsiyumun CEO’su Giancarlo Mezzanatto, Eurofighter’ın, çift motorlu savaş uçağının modernizasyonuna hazırlanmak için üç yıllık bir teknoloji olgunlaştırma programı için yıl sonundan önce temel müşterilerinden bir sözleşme almayı beklediğini söyledi.
Aviation Week’in haberine göre, Mezzanatto, Farnborough Airshow’da yaptığı açıklamada, programın yeni işlemciler üzerinde çalışmalar içerebileceğini ve yeni bir kokpit tasarımının yanı sıra diğer faaliyetlerin de desteklenmesine yardımcı olabileceğini söyledi. Son sipariş rezervasyonları ve görüşülen anlaşmaların Eurofighter’ı 2060’a kadar hizmette tutması muhtemel olduğunu ve bunun da net bir teknoloji yükseltme yol haritasının zorunlu olduğunu söyledi.
“EUROFİGHTER KONSORSİYUMU 150-200 EK SİPARİŞ TAHMİNİNDE BULUNDU
Bu yıl, Eurofighter, P4E adı verilen bir dizi geliştirme için sistem tanımlama aşamasını imzaladı. Bu çabanın geliştirme aşamasının 2025’te başlaması bekleniyor. Mezzanatto, “Programda gerçek bir rönesans yaşıyoruz” dedi.
Eurofighter’ın ayrıca Avrupa ülkeleri için kendi altıncı nesil savaş uçağı projelerine bir teknoloji köprüleme mekanizması olarak da hizmet edebileceğini belirtiyor. İngiltere ve İtalya, Japonya ile birlikte, 2035’te hizmete girmesi planlanan Küresel Savaş Hava Programı üzerinde çalışıyor; Almanya, İspanya ve Fransa ise 2040’ların başında hizmete girmesi planlanan rakip bir çabayı sürdürüyor.
Eurofighter konsorsiyumu geçen yıl önümüzdeki iki yıl içinde 150-200 ek sipariş alma tahmininde bulundu. Konsorsiyum halihazırda 680 sipariş almıştı ve bu uçakların 606’sı teslim edilmişti.
EUROFİGHTER’DAN POLONYA VE TÜRKİYE’YE POTANSİYEL İHRACAT HEDEFİ
Mezzanatto, tahminini doğruladığını söyledi. Eurofighter, İspanya ile 25 uçak daha için görüşmeleri sonlandırıyor. Almanya, gelecek yıl bir sözleşme imzalamak üzere 20 uçak daha satın alacağını söyledi. İtalya, bunları hızlı bir şekilde elde etmek için 24 uçak daha arıyor. Eurofighter ayrıca, savunma incelemesini yeni başlatan İngiltere ile daha fazla savaş uçağı isteyip istemediği konusunda görüşmelerde bulunduğunu belirtiyor. Bu temel ülkelerin dışında, Eurofighter, Suudi Arabistan’da ek satışlar ve yeni alıcılar olabilecek Polonya ve Türkiye’ye potansiyel ihracat peşinde.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
“Önemli ve gerçekçi ihracat fırsatlarımız var” diyen Mezzanatto, sipariş penceresini şu an 160-200 uçak olarak belirledi.
Anlaşmalar muhtemelen Eurofighter’ı en az 2035’e kadar üretimde tutacak. Mezzanatto, bazı ihracat müşterilerinin uçağı hemen istediğini ve bunun da talebi karşılamak için çekirdek müşterilerin bazı teslimat pozisyonlarından vazgeçmesini gerektirebileceğini söyledi. Ayrıca, sipariş dalgasının muhtemelen gerektireceği üretim artışını destekleyebilmeleri için tedarikçilerle görüşmelerin sürdüğünü de söyledi.
Typhoon savaş uçağı düştü!
talyan Hava Kuvvetleri’ne ait Eurofighter Typhoon savaş uçağı Avustralya’nın Kuzey Bölgesi’ndeki Douglas Daly bölgesinde düştü.
İtalyan Hava Kuvvetleri’ne ait bir Eurofighter Typhoon, Avustralya’nın Kuzey Bölgesi’ndeki Douglas Daly bölgesinde, Darwin’in güneybatısında, bilinmeyen bir nedenle düştü. Uçak, Pitch Black 2024 Tatbikatı için Avustralya’ya gönderilen jetlerden biri.
ÇOK ULUSLU TATBİKAT
The Aviationist haberine göre İtalyan Hava Kuvvetleri’nin bir bildirisine göre, pilot F-2000’den (İtalya’da Eurofighter’lar olarak adlandırılır) fırlatıldıktan sonra başarıyla kurtarıldı. “Sağlık durumu iyi ve hastanede tıbbi testlerini tamamlıyor. Başka bir hasar kaydedilmedi.” Yerel haberlerde, kazanın ardından Pitch Black 24 Tatbikatı’na yönelik uçuş faaliyetlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtiliyor. Pitch Black Tatbikatı, 12 Temmuz – 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin ev sahipliğinde düzenlenen, üç hafta süren, iki yılda bir düzenlenen, büyük kuvvetlerin katıldığı çok uluslu bir tatbikattır. 2024 edisyonu, 21 uluslararası katılımcı ve dünyanın dört bir yanından 140’ın üzerinde uçakla tarihinin en büyük yinelemesi oluyor. Etkinlik Avustralya’nın kuzeyinde gerçekleşiyor ve savaş uçakları RAAF’ın Tindal ve Darwin Üsleri’nde, tankerler ve taktik hava nakliye uçakları gibi destek uçakları ise Amberly’de konuşlanıyor.
İTALYA İLK KEZ PİTCH BLACK’E KATILIYOR.
5 Temmuz 2024’te RAAF Darwin Üssü’ne konuşlandırılan 400 kişilik karma İtalyan Hava Kuvvetleri müfrezesi. İtalyan Hava Kuvvetleri birliği, KC-767 ve C-130J tarafından desteklenen altı F-35A ve F-35B Lightning II, dört Eurofighter Typhoon ve bir G550 CAEW’den (Uyumlu Havadan Erken Uyarı) oluşuyor. İtalyan Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar (ayrıca orada konuşlandırılmış Deniz Kuvvetleri’ne ait F-35B’ler ve AV-8B’ler) 18 Temmuz 2024’te Mindil Plajı üzerinde bir uçuş gerçekleştirdi. Pitch Black 2024’ün sona ermesinin ardından, İtalyan Hava Kuvvetleri uçakları ve personeli, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri’nin (JASDF) Rising Sun 2024’teki faaliyetleri için Japonya’nın Misawa kentine taşınacak. Hava Kuvvetleri’nin Hint-Pasifik hava harekâtı kapsamında, tüm İtalyan savunmasının büyük bir organizasyonel çabasının parçası olarak, iki İtalyan Hava Kuvvetleri F-35B’sinin Cavour uçak gemisine bindirilmesi yoluyla Deniz Kuvvetleri ile ortak eğitim de planlanıyor.