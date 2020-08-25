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Ekonomi Türkiye enerjisine kavuştu
Ekonomi

Türkiye enerjisine kavuştu

Karadeniz’de doğalgaz rezervi keşfinin ekonomiye önemli katkı sunacağını belirten İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veysel Kurt, “Türkiye, yoksun olduğu enerji kaynaklarına kavuştu” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 10:34:00 -
Türkiye enerjisine kavuştu

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veysel Kurt, “Ülkemiz enerji açısından dışa bağımlı. Yüzde 70 civarında olan enerji bağımlılığında yüzde 90-95 ile en yüksek oran doğalgaza ait. Enerji fiyatlarının düşük seviyelerde seyrettiği dönemlerde bile yıllık gider ortalama 40-50 milyar doları bulabiliyor. Doğalgaz ithalatının bu maliyet tablosu içindeki yeri ise yüzde 25 civarında. Hem maliyetleri hem de söz konusu bağımlılığı azaltmak için Türkiye son yıllarda önemli adımlar attı. Kömür, hidroelektrik, petrol, yenilenebilir enerji, nükleer enerji santrallerinin inşası gibi alternatifleri devreye sokarak enerji kaynaklarında çeşitliliği artırma yoluna gitti. Ayrıca en fazla ithal edilen doğalgazda ise son yıllarda Azerbaycan ve ABD’den ithalatı artırarak tedarikçi kaynağını çeşitlendirmiş oldu. Böylece hem kendi lehine bir finansal rekabet ortamı oluşturdu hem de jeopolitik mücadelede karşı karşıya olduğu Rusya, İran ve ABD’yi dengeledi. Uzun dönemli anlaşmaların yenilenme tarihinin yaklaştığı bir dönemde yeni bir rezervin keşfedilmesi, tam da bu denge oyununda Türkiye’nin elinin daha fazla güçlenmesi anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.

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