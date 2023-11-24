Türkiye enerji üssü oluyor! Türkiye kararı, tahıl koridoru için de girişimler olacak! Bayraktar Türkiye'ye paylaştı
Türkiye'nin enerji alanındaki dev hamleleri devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye için müthiş adım atıldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu. Dünyanın gözü burada...
.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak Türkiye'ye geldi. 60 kişilik Rus heyet Ankara'da bir dizi temaslarda bulunuyor. Gündemde Türkiye'nin enerji üssü olması ana başlık olarak yer alırken bir diğer önemli başlık da tahıl koridoru olacak.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak Türkiye'ye geldi. 60 kişilik Rus heyet Ankara'da bir dizi temaslarda bulunuyor.
Gündemde Türkiye'nin doğal gaz merkezi olması konusu ve tahıl anlaşması bulunuyor. Rus doğal gazının Türkiye üzerinden AB'ye aktarılması ve tahıl koridorunda yeni anlaşmalar ve rota masada yer alıyor.
ANA BAŞLIK TAHIL KORİDORU VE DOĞAL GAZ
Moskova-Ankara arasında diplomasi trafiği devam ediyor. Rus üst düzey diplomatları Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak başkanlığında Türkiye'ye geldi. Rus heyetin temasları bugün ve yarın devam edecek.
TÜRKİYE AB ÜLKELERİ İÇİN KİLİT ÜLKE OLACAK
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Önemli başlıklar masaya yatırılacak. Bunlardan ilki Türkiye'nin doğal gaz, yani enerji üssü olması konusu. Rusya'nın doğal gazının depolanarak Avrupa'ya gönderilmesi gündemde yer alıyor. Söz konusu anlaşmalar gerçekleşirse Türkiye AB ülkeleri için kilit ülke olacak.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rus enerji şirketi GAZPROM ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
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