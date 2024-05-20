Türkiye enerji peşinde: İl il yayılıyor! Ne petrol ne doğalgaz, Türkiye dünyaya örnek olacak

Türkiye, bu alanda attığı adımlarla Sırp basınının gündeminde yer aldı. Bu defa ne petrol ne doğalgaz, çok daha büyük bir enerji için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Yapılan bu çalışmalar enerji sektöründe hayat verici bir ivme kazandı. İşte konuya ilişkin detaylar…

Balkan Green Energy News tarafından yapılan bir analizde, "Türkiye Bir Enerji Alanında Patlama Yaşıyor: Nisan Ayında 1,3 GW Kapasite Artışı!" ifadeleriyle Türkiye’nin enerji alanında attığı adımların önemine değinildi. Güneş enerjisi kapasitesindeki büyük artışa dikkat çekilirken Türkiye’nin bu alandaki attığı adımlar Sırp basınının gündeminde yer aldı.

SIRPLAR TÜRKİYE’NİN ADIMLARINI DÜNYAYA DUYURDU

Türkiye, Nisan ayında ülkedeki güneş enerjisi kapasitesine 1,3 GW ekleyerek, halihazırdaki kapasitesini 13,9 GW’a akşama kadar çıkardı. Söz konusu bu artış tüm zamanların en yüksek aylık artışı olarak kaydedildi. Öte yandan enerji alanındaki bu artışın altında yatan bazı nedenlerin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Artışın altında yatan nedenlerden ilki Avrupa Birliği'nin Karbon Sınırı Ayarlama Mekanizması (CBAM) olarak karşımıza çıkarken, CBAM, Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatta karbon emisyonlarına vergi koymayı hedefliyor. Söz konusu bu durum şirketlerin emisyonlarını azaltıp güneş enerjisine yönlendirmesine yol açıyor.

Tüm bunların yanı sıra Türkiye, şirketlerin kurabileceği güneş enerjisi santrallerinin kapasitesinin artırarak sınırı 5 MW’den done500 MW’a çıkardı. Bu durum büyük ve güçlü santrallerin kurulmasına olanak sağladı.

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2030 GÜNEŞ ENERJİSİ HEDEFİ

Edinilen bilgilere göre, Türkiye 2.030 yılı için güneş enerjisi hedefini 32,9 GW olarak belirledi. Öte yandan konuya ilişkin görüşlerini paylaşan bazı uzmanlar söz konusu bu hedefin daha da yukarıya çıkarılması gerektiğini düşünüyor.



Tüm bu bilgiler ışığında bakıldığı zaman Türkiye’nin yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinde güneş enerjisi oldukça önemli bir rol oynayacak. Öte yandan yapılan yasal düzenlemeler, yatırımlar ve hükümet destekleri Türkiye’nin güneş enerjisi konusunda öncü ülkelerden biri olmasına yol açacak gibi görünüyor.