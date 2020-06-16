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Gündem

"Türkiye emperyal güçler gibi Libya'da" sözleri CHP'nin anketçisi Hakan Bayrakçı'yı bile çileden çıkardı

Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yaptığı programa katılan Hukukçu Ömer Lütfü Avşar Türkiye hakkında skandal sözler sarfetti. Avşar'ın "Türkiye emperyal güçler gibi Libya'da" sözleri CHP'nin anketçisi Hakan Bayrakçı'yı bile çileden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 20:41:00 -

Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yaptığı "Tarafsız Bölge" programında, Hukukçu Ömer Lütfü Avşar'ın "Türkiye emperyal güçler gibi Libya'da" sözlerine CHP'nin anketçisi Hakan Bayrakçı'dan çok sert yanıt geldi.

"Leşçi gibi İtalyanlar ve Fransızlar oraya çökmüşken, Libya halkı sizi seviyor ve sizi istiyorken, mevcut yönetim sizi çağırıyorken, oraya niye gitmeyelim?" diyen Bayrakçı, muhalefetin Libya konusundaki tavrına inanamadığını dile getirerek, "Atatürk olsaydı o da Libya'da aynı şekilde davranırdı" diye çıkıştı.

Bayrakçı ayrıca "O zaman Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol aramasını da eleştirin. 7 leşçi ülke orayı götürmek üzere. Burnumuzn dibi, Hatay'ın dibi, orada petrol var" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Recep Güler

İSMİ ÖMER AMA,KESİN FETÖ-PKK AĞZI,,RESMENDE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI!
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