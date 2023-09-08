Birçok kişi bunu bilmiyor! Türkiye Avrupa ikincisi

Türkiye ve dünyada elektrikli araçlara olan talep hızla artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK ) verilerine göre elektrikli araç sayısı yılın ilk 6 ayında yüzde 88,8 arttı. Türkiye, elektrikli araç şarj istasyonu bulundurma sıralamasında ise Avrupa’da 2. sıraya yükseldi.

Çevresel endişeler ve yükselen yakıt maliyetleri elektrikli araçlara olan talebi her geçen gün artırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl sonunda 14 bin 552 olan elektrikli araç sayısı yılın ilk 6 ayında yüzde 88,8 artarak 27 bin 476’ya ulaştı. 9-10 Eylül Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Elaris Genel Koordinatörü Volkan Demir, elektrikli otomobillerin çevreye ve kullanıcılarına sunduğu avantajların tüketici taleplerindeki etkisine dikkat çekti:

“Türkiye’de ve dünyada kullanımı hızla yaygınlaşan elektrikli araçların karbon salınımına etkisi, tüketici taleplerindeki tetikleyici unsurlar arasında yer alıyor. Çünkü iklim değişikliğinin nedenlerinin başında konvansiyonel araçlardan kaynaklı karbon salınımı geliyor. Bu nedenle konvansiyonel araçlar yerini elektrik motoru ile çalışan ve sıfır egzoz emisyonuna sahip elektrikli araçlara bırakıyor."

8 binden fazla şarj noktası var

Ancak elektrikli araçların saymakla bitmeyecek kadar avantajları bulunuyor. Sürüş performası ve sessiz çalışma özelliği de öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Konvansiyonel araçlardaki ses sorunu elektrikli araçlarda yok denilebilecek seviyede oluyor. Sessiz çalışma özelliği hem yaşam alanlarında ki gürültü kirliliğini önlüyor hem de kullanıcılara konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Elektrikli araçların batarya dolum maliyeti, geleneksel araçlardaki akaryakıt giderleri ile kıyaslandığında yüzde 75’lere varan tasarruf avantajı sağlıyor. Özellikle son günlerde hızla yükselen akaryakıt fiyatları, elektrikli araçların tercih edilme sebeplerinin başında geliyor.

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Elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısı hızla artıyor. Türkiye çapında bu yılın başında 1719 olan şarj istasyonu sayısı 3 bin 790'a, 3 bin 81 olan şarj noktası sayısı ise 8 bin 1'e ulaştı. Türkiye bu veriler ile şarj istasyonu bulundurma sıralamasında Avrupa’da 2. sıraya yükseldi. Elektrikli araç stoğunun büyümesi ile birlikte elektrikli araç şarj istasyonlarının yanı sıra evlerde, alışveriş merkezlerinde, işyerlerinde otellerde ve daha birçok yaşam alanında ki özel ya da paylaşımlı şarj istasyonu sayısı da arttı.