Türkiye el atmalı

ÇINAR DEMİR ANKARA

Türkmen Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Hüsamettin Türkmen yayınladığı bildiride, “Merkezi hükümet bu tehlikeyi göz ardı edemez ve almış olduğu yanlış karardan derhal geri dönmeli, aksi takdirde şehrimize ve dolayısıyla tüm Irak’ı kaos ve yeni iç savaşa sürükleyecektir” ifadesini kullandı.

Türkmenler ayakta

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hassan Turan da yayınladığı videolu mesajında, şunları kaydetti: “Türkmen birimi Irak’ın bölünmesine karşı durdu, bölünme projelerini reddediyoruz. Irak ve Türkmen halkına karşı komplolar devam ediyor ve biz onların karşısında duracağız. Bağdat’ta Irak’ın birliğini koruyan güçlü bir otorite olmalı, bölünme girişimlerine karşı tüm bölgelerimizi savunacağız.”

Türkiye hak sahibi

Gelişmeleri Akit’e değerlendiren E. Tümamiral Cihat Yaycı, da şunları dile getirdi: “Lozan Antlaşması’na göre Türkiye Cumhuriyeti bölgede meşru hak sahibi tek devlettir. Türkiye Cumhuriyeti soydaşlarının sesini duyurmalı, BM Güvenlik Konseyi derhal göreve davet edilmelidir. Bu arada Irak Türkleri siyasi temsilcilerini Merkezi Hükümete ve BM ile BM Güvenlik Konseyi üyesi devlet üst yönetimine göndermeli, onlar da durumu ve kararlılıklarını anlatmalıdır. Protesto toplantıları yapılmalı, bildiriler yayınlanmalı ve Irak Merkezi Hükümeti, BM ve BM Güvenlik Konseyi’ne mektup kampanyaları düzenlenmelidir.

Erbil gibi olmasın

Acilen Türkmenlerin mevcut ama maalesef dağıtılan askeri yapılanması toparlanmalı ve güçlendirilmeli. Türkmenler Peşmergenin girişine direnç göstereceklerini ilan etmelidir; ki bunu yaptılar. Kerkük şehrinin güvenliği Türkmen ve gerekirse Araplar ile sağlanmalıdır. Türkmen kenti Erbil’de de güvenlik aynı şekilde Peşmergeye verilmişti ve asimile edildikleri bilgisini alıyoruz. Aynı şeyin, son kale Kerkük’te de olmasına müsaade edilmemelidir.”

2017’de de kaşınmıştı

2017 yılında da IKBY Başkanı Mesut Barzani, referandum sonrası “Bağımsız Kürdistan” için girişimde bulunmuştu. Ancak Türkiye’nin devreye girmesiyle Barzani koltuğundan olmuştu.